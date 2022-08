PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Szeliga

Chrobry Głogów – ŁKS: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę znajdujący się w dobrej formie Łódzki Klub Sportowy spróbuje wywieźć punkty ze stadionu Chrobrego Głogów. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Chrobry – ŁKS, gdzie oglądać

Już w sobotę czekają nas kolejne emocje w ramach rozgrywek Fortuna 1 Ligi. W bezpośrednim starciu zmierzą się bowiem Chrobry Głogów oraz ŁKS Łódź. Gospodarze w zeszłym tygodniu zanotowali przełamanie i odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie ligowym. Udało im się wypunktować na wyjeździe Chojniczankę (2:0). Wcześniej głogowianie przegrali z Ruchem Chorzów i zremisowali ze Stalą Rzeszów.

ŁKS, zaś, ostatnio dał radość swoim kibicom, wygrywając ze Skrą Częstochowa przy świeżo otwartym stadionie. Już wcześniej łodzianie wygrali w Tychach i z sześcioma punktami zajmują wysoką, piątą lokatę.

Sprawdź nasze typy na mecz Chrobry Głogów – ŁKS Łódź.

Chrobry – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Prawa do transmitowania spotkań Fortuna 1 Ligi ma Polsat, ale sobotniego meczu nie obejrzymy w “tradycyjnej” telewizji.

Chrobry – ŁKS, transmisja za darmo

Istnieje sposób, aby sobotni mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Polsat Box Go daje bowiem teraz darmowy dostęp na 30 dni dla naszych użytkowników. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Fortuna 1 Ligi.

Chrobry – ŁKS, transmisja online

Spotkanie w Głogowie dostępne będzie za to na stronie i aplikacji Polsat Box Go. By uzyskać dostęp do transmisji wykup odpowiedni, sportowy abonament na stronie polsatboxgo.pl.

Chrobry – ŁKS, kursy bukmacherskie

Pomimo, że ŁKS ma na koncie więcej punktów i dwa zwycięstwa z rzędu, dla bukmacherów to Chrobry jest faworytem meczu.

Chrobry Głogów ŁKS Łódź 2.60 3.30 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 sierpnia 2022 08:46 .

