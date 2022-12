PressFocus Na zdjęciu: Achraf Hakimi

Chorwacja – Maroko: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Dwie rewelacje Mistrzostw Świata w Katarze nie przebrnęły przez półfinały zwycięsko, ale wciąż mogą wrócić do domu z brązowymi medalami. Kto sięgnie po trzecie miejsce na globie? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Chorwacja – Maroko, gdzie oglądać

Zbliżamy się wielkimi krokami do końca Mistrzostw Świata w Katarze. W trakcie turnieju na wielkiej scenie pojawiło się kilka zespołów, które, choć nie sięgną po tytuł, z pewnością zostaną w naszej pamięci. Dwie z nich zmierzą się w meczu, którego stawką będą brązowe medale i trzecie miejsce na globie.

Reprezentacja Chorwacji aż do ćwierćfinału udowadniała, że ma niezwykłą siłę mentalną. W półfinale Argentyńczycy wprawili rywali w złudne poczucie bezpieczeństwa, a później Leo Messi i Julian Alvarez odprawili wicemistrzów świata z kwitkiem. To w niczym nie umniejsza jednak dokonaniom Zlatko Dalicia. A co zatem powiedzieć o reprezentacji Maroka? Po raz pierwszy w historii afrykański zespół znalazł się w półfinale mundialu. A tam Lwy Atlasu nie narobiły sobie wstydu. Długo nie tylko grały z Francją, jak równe z równym, ale sporymi fragmentami meczu były lepsze. Zadecydowała jednak indywidualna jakość i to Les Bleus powalczą o obronę wyniku. Z pewnością zarówno dla Chorwatów, jak i Marokańczyków, sobotni mecz będzie miał wyjątkowe znaczenie i otrzymamy widowisko na wysokim poziomie.

Chorwacja – Maroko, transmisja na żywo w TV

Mecz o trzecie miejsce transmitowany będzie na kanałach TVP 1 i TVP Sport.

Chorwacja – Maroko, transmisja online

Wszystkie mecze Mundialu w Katarze dostępne są na stronie stacji TVP Sport. Wystarczy, że wjedziesz na sport.tvp.pl i klikniesz w zakładkę “transmisje”.

Chorwacja – Maroko, kursy bukmacherskie

Choć zdaje się, że to Marokańczycy prezentują się nieco lepiej na mundialu, to wicemistrzowie świata są faworytami bukmacherów. Przemawia za nimi doświadczenie, a także dodatkowy dzień odpoczynku względem Lwów Atlasu.

Khalifa International Stadium Mistrzostwa świata, faza pucharowa Chorwacja Maroko 2.38 3.55 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 grudnia 2022 12:38 .

