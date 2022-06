PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Chorwacja – Francja: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Wicemistrzowie oraz mistrzowie świata nie zaczęli dobrze rozgrywek Ligi Narodów. W drugiej kolejce zmierzą się ze sobą. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Chorwacja – Francja, gdzie oglądać

Dwaj faworyci Grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów nie rozpoczęli rozgrywek według planu. Reprezentacja Chorwacji dostała u siebie srogie manto od Austrii, za to kadra Francji uległa Danii, mimo że pierwsza wyszła na prowadzenie. I choć wielu piłkarzy – z Kevinem De Bruyne na czele – uważa Ligę Narodów za rozgrywki nieistotne, z pewnością oba zespoły spróbują zetrzeć kiepskie wrażenie.

Faworytami nadchodzącego starcia pozostają Les Bleus. Nie tylko dysponują lepszymi piłkarzami, ale też w ostatnim meczu zaprezentowali się lepiej niż Chorwaci.

Sprawdź nasze typy na mecz Chorwacja – Francja.

Chorwacja – Francja, transmisja na żywo w TV

Spotkanie drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów obejrzysz na kanale Polsat Sport.

Chorwacja – Francja, transmisja na żywo za darmo

Chorwacja – Francja, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz obejrzeć też w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę polsatboxgo.pl i wykupisz odpowiedni, sportowy abonament.

To Francuzi są, w oczach bukmacherów, faworytami poniedziałkowego meczu.

