PressFocus Na zdjęciu: Maciej Tokarczyk

Chojniczanka – Wisła, gdzie oglądać?

Chojniczanka Chojnice i Wisła Puławy traktowane są raczej jako ekipy środka drugoligowej stawki. Mogą zarówno wmieszać się w walkę o awans na zaplecze Ekstraklasy, jak i skupić się wyłącznie na utrzymaniu. Wisła przystąpi do niedzielnego meczu po trzech kolejnych porażkach. Chojniczanka w ostatnich tygodniach punktowała w kratkę.

Mecz Chojniczanka – Wisła rozpocznie się o godzinie 14:00. Sprawdź nasze typy.

Chojniczanka – Wisła, transmisja TV

Niedzielny mecz Chojniczanka – Wisła Puławy nie będzie transmitowany w telewizji. Można go śledzić wyłącznie w internecie.

Chojniczanka – Wisła, transmisja online

Spotkanie Chojniczanki z Wisłą Puławy można obejrzeć w internecie w kilku źródłach. Transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz dzięki usłudze Betclic TV. Dostęp do meczu można uzyskać zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Chojniczanka – Wisła, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Chojniczanki 0% Remisem 0% Wygraną Wisły 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Chojniczanki

Remisem

Wygraną Wisły

Chojniczanka – Wisła, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem jest Chojniczanka. Kurs na jej wygraną wynosi 1.67. W przypadku ewentualnej wygranej Wisły Puławy jest to 4.49. Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Chojniczanka Remis Wisła Puławy 1.67 3.80 4.40 1.67 3.80 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 października 2024 08:48 .

Kiedy odbędzie się mecz Chojniczanka – Wisła Puławy? Mecz odbędzie się w niedzielę 13 października 2024 roku o godzinie 14:00. Gdzie oglądać mecz Chojniczanka – Wisła Puławy? Mecz będzie można oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl, aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.