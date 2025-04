Chelsea - Ipswich: gdzie oglądać mecz Premier League? The Blues w końcówce sezonu walczą o awans do Ligi Mistrzów. Na ich drodze stanie beniaminek walczący o utrzymanie. Sprawdź gdzie oglądać mecz Chelsea - Ipswich.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Chelsea – Ipswich: gdzie oglądać?

Do końca sezonu w Premier League pozostało zaledwie siedem spotkań. W niedzielę w ramach 32. kolejki Chelsea zmierzy się z Ipswich Town. Podopieczni Enzo Mareski walczą o awans do Ligi Mistrzów. Pomiędzy trzecią a siódmą drużyną w lidze są bardzo małe różnice punktowe, więc każda zdobycz będzie na wagę złota.

Z kolei goście, czyli beniaminek Premier League marzy o utrzymaniu w elicie. Pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, wydaje się mało prawdopodobne, ponieważ z dorobkiem 20 punktów tracą do bezpiecznego miejsca aż 12 punktów. Spadek to raczej kwestia czasu.

Chelsea – Ipswich: transmisja w TV

Brak transmisji w telewizji.

Chelsea – Ipswich: transmisja online

Mecz Chelsea – Ipswich będzie dostępny tylko i wyłącznie online za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji w niedzielę (13 kwietnia) o godzinie 15:00. Starcie skomentują Przemysław Pełka i Paweł Grabowski.

Chelsea – Ipswich: kto wygra?

Kto wygra mecz? Chelsea

Remis

Ipswich Chelsea

Remis

Ipswich 0 Votes

Chelsea – Ipswich: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że Chelsea jest murowanym kandydatem do zdobycia trzech punktów. Różnica klas oraz forma w bieżących rozgrywkach przełożyła się na kursy oferowane na rynek 1X2. Wygraną The Blues można postawić ze współczynnikiem ok. 1.28, zaś triumf Ipswich z kursem ok. 10.0.

Chelsea Ipswich 1.28 6.75 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2025 09:24 .

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Ipswich? Transmisja meczu Chelsea – Ipswich będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Chelsea – Ipswich? Mecz odbędzie się w niedzielę (13 kwietnia) na Stamford Bridge o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.