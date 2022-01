PressFocus Na zdjęciu: Ross Barkley

Chesterfield – Chelsea: transmisja za darmo oraz stream online. Sobota na angielskich boiskach to kolejne emocje związane z rywalizacją w Pucharze Anglii. Swoje spotkanie rozegrają między innymi The Blues, których rywalem będzie drużyna grająca na co dzień na piątym poziomie rozgrywkowym. Zobacz jaki jest sposób, aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji.



Chelsea FC Puchar Anglii

08.01.2022 18:30 Stamford Bridge

Chesterfield FC

Mecz Chelsea dzisiaj, gdzie oglądać

W pierwszym swoim spotkaniu w ramach Pucharu Anglii w sezonie 2021/22 Chelsea podejmować będzie grające w National League – Chesterfield. Dla gospodarzy wywalczenie awansu do kolejnej rundy jest wręcz obowiązkiem.

Dla The Blues będzie to drugie spotkanie w krajowym pucharze w ciągu zaledwie kilku dni. W środę podopieczni Thomasa Tuchela zrobili kolejny krok w kierunku do finału Carabao Cup. W pierwszym półfinałowym pojedynku pokonali 2:0 Tottenham Hotspur.

Teraz czeka ich zdecydowanie łatwiejsze zadanie. Wszystko również wskazuje na to, że niemiecki szkoleniowiec Chelsea da w tym meczu odpocząć niektórym zawodnikom, a na murawie od pierwszej minuty zamelduje się sporo młodzieży. Nie mniej jednak każdy inny wynik niż wygrana Chelsea będzie sensacją. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Chelsea – Chesterfield.

Mecz Chelsea dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Spotkania Pucharu Anglii w sezonie 2021/22 w Polsce można oglądać za pośrednictwem stacji Eleven Sports. Sobotni pojedynek na Stamford Bridge będzie transmitowany “na żywo” na kanale Eleven Sports 2. Początek meczu został zaplanowany na godzinę 18:30, a pojedynek skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński. Spotkanie można również oglądać zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu, ale o tym piszemy poniżej.

Chelsea – Chesterfield: transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Pucharu Anglii w swojej ofercie ma również legalny bukmacher – STS zakłady bukmacherskie. W usłudze STS TV obejrzymy również sobotni pojedynek Chelsea z Chesterfield. Transmisja będzie dostępna zupełnie za darmo dla wszystkich klientów bukmachera. Aby mieć do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki. Posiadać zarejestrowane w STS konto oraz zagrać w ciągu ostatnich 24 godzin dowolny kupon (za dowolną stawkę i przy dowolnym kursie).

Jeżeli nie masz jeszcze konta rejestracji możesz dokonać klikając w poniższy link. Podając kod promocyjny GOAL otrzymasz również od STS bogaty pakiet powitalny. Będziesz mógł skorzystać między innymi z zakładu bez ryzyka o wartości 234 zł.

Chelsea – Chesterfield, transmisja online

Sobotnie spotkanie Pucharu Anglii pomiędzy Chelsea – Chesterfield będzie można również obejrzeć na internetowej stronie elevensports.pl. Transmisja będzie dostępna po zalogowaniu i wykupieniu dostępu. Powyżej Przedstawiliśmy jednak sposób, dzięki któremu mecz będzie można obejrzeć zupełnie za darmo na stronie bukmachera STS.

Chelsea – Chesterfield, kursy bukmacherskie

Murowany faworyt – tak przed sobotnim spotkaniem można określić drużynę Chelsea. Kursy na wygraną gości sięgają obecnie aż 40.00.

Chelsea Chesterfield 1.05 15.0 35.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8. stycznia 2022 12:04 .

