Burnley FC – Liverpool FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Burnley ostatnio powstrzymało Manchester United, ale czy zdoła powtórzyć to z rozpędzonym Liverpoolem? The Reds wciąż chcą zmniejszyć stratę do Manchesteru City i powalczyć o mistrzostwo kraju. Transmisja z meczu będzie dostępna w polskiej telewizji oraz internecie.



Burnley Premier League

13/02/2022 15:00

Turf Moor

Liverpool

Burnley FC – Liverpool FC, gdzie oglądać

Obie drużyny podchodzą do meczu w dobrych humorach, rzecz jasna, mierząc siły na zamiary. Burnley nie przegrało trzech ostatnich meczów, powstrzymując Arsenal (0:0) i Manchester United (1:1). Liverpool, zaś, porusza się na nieco innej orbicie. The Reds wygrali pięć ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach, a nie przegrali od ośmiu.

Juergen Klopp odzyskał już swoje dwie wielkie gwiazdy. Mohamed Salah wystąpił już w ostatnim spotkaniu z Leicester City, a Sadio Mane ma być dostępny właśnie na pojedynek z Burnley. Mający wielki problem ze zdobywaniem goli gospodarze mogą nie zanotować najlepszego dnia w walce o utrzymanie w elicie.

Burnley FC – Liverpool FC, transmisja na żywo w TV

Starcie w ramach 25. kolejki Premier League obejrzeć można za pośrednictwem Canal+ Premium.

Burnley FC – Liverpool FC, transmisja za darmo

Burnley FC – Liverpool FC, transmisja online

Canal+ umożliwia również oglądanie spotkań za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament.

Burnley to czerwona latarnia ligi, a Liverpool jest rozpędzony i ustępuje jedynie Manchesterowi City. Każdy inny rezultat niż pewne zwycięstwo The Reds będzie sensacją.

