PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Bundesliga 2022/23: transmisje w TV i online. Już bez Roberta Lewandowskiego wystartuje nowy sezon niemieckiej Bundesligi. Bayern Monachium pozostaje jednak głównym faworytem do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Sprawdź gdzie oglądać Bundesligę.

Bundesliga gdzie oglądać – prawa telewizyjne

W ubiegłym sezonie wyłącznymi prawami do transmisji meczów Bundesligi w Polsce dysponowała platforma streamingowa Viaplay, która jest dostępna tylko za pośrednictwem internetu. Polscy kibice nie mieli więc możliwości oglądania rywalizacji w niemieckiej ekstraklasie w tradycyjnej telewizji. W sezonie 2022/23 zmieni się w tej kwestii niewiele, choć dostęp do rywalizacji w Bundeslidze będzie nieco większy.

Wszystkie mecze Bundesligi sezonu 2022/23 nadal będzie można obejrzeć tylko w Viaplay, ale trzy wybrane mecze każdej kolejki będą również dostępne dla abonentów telewizji satelitarnej CANAL+. Do końca września klienci posiadający pakiet CANAL+ otrzymają bezpłatny dostęp do nowych kanałów, na których transmitowane będą mecze ligi niemieckiej.

Bundesliga – transmisje w TV

W poprzednim sezonie kibice interesujący się rywalizacją w niemieckiej ekstraklasie musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Teraz już nikt nie może być zaskoczony, że wszystkie mecze Bundesligi można oglądać tylko w Viaplay. Platforma streamingowa, która w ubiegłym roku uruchomiła działalność na polskim rynku, jest dostępna tylko za pośrednictwem internetu i dostęp do niej wymaga wykupienia subskrypcji. Jej miesięczny koszt wynosi aktualnie 34 zł, ale już teraz wiadomo, że w marcu wzrośnie on do 55 zł.

Jest jednak bardzo dobra alternatywa, która pozwala na oglądanie meczów za darmo. Transmisje ze wszystkich meczów Bundesligi dla swoich klientów udostępnia bukmacher STS. Wystarczy spełnić dwa proste warunki. Pierwszym jest zarejestrowanie konta z kodem promocyjnym GOAL, a drugim zagranie 24h przed rozpoczęciem interesującego nas meczu dowolnego kuponu.

Od sezonu 2022/23 trzy wybrane mecze każdej kolejki będą mogli również obejrzeć abonenci telewizji satelitarnej CANAL+.

Bundesliga, transmisje online

Fani interesujący się niemiecką piłką są przyzwyczajeni, że wszystkie mecze można oglądać obecnie tylko w Viaplay. Platforma ta jest dostępna tylko za pośrednictwem internetu i wymaga wykupienia subskrypcji. Jej koszt aktualnie wynosi 34 zł, ale już w przyszłym roku wzrośnie do 55 zł. Poniżej prezentujemy jednak sposób, który pozwala na oglądanie meczów za pośrednictwem internetu zupełnie za darmo. To sprawdzone rozwiązanie.

Bundesliga, transmisje za darmo

Mamy w tej kwestii bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich kibiców. Zupełnie darmowe transmisje z meczów Bundesligi będą dostępne na internetowej stronie STS. Aby uzyskać do nich dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Zagraj dowolny kupon w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live)

Gdzie oglądać mecze Bayernu?

W ostatnich latach największą popularnością w Polsce cieszyły się mecze z udziałem Bayernu Monachium. Było to oczywiście związane z osobą Roberta Lewandowskiego. Polaka nie ma już jednak w Monachium, ale wydaje się, że Bawarczycy nadal dysponują dużą liczba fanów w naszym kraju. W nadchodzącym sezonie drużynę Juliana Nagelsmanna, którą wzmocnił między innymi Sadio Mane, będzie można oglądać w Viaplay, a także na internetowej stronie bukmachera STS. Drugi wariant pozwala na oglądanie meczów zupełnie za darmo po spełnieniu dwóch prostu warunków. Przedstawiliśmy je powyżej.