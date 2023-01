PressFocus Na zdjęciu: Harvey Elliott

Brighton – Liverpool: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W jednym z niedzielnych spotkań czwartej rundy Pucharu Anglii Liverpool zmierzy się z innym zespołem grającym na co dzień w Premier League. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz zupełnie za darmo.

Brighton – Liverpool, gdzie oglądać

Początek 2023 roku jest bardzo trudny dla Liverpoolu, który nie zdołał odnieść zwycięstwa w żadnym z trzech ligowych spotkaniach. Jedyny triumf zaliczył w meczu poprzedniej rundy Pucharu Anglii, kiedy w drugim pojedynku pokonał Wolverhampton.

Zupełnie inne nastroje panują w ekipie Brighton. Zespół z czterech spotkań we wszystkich rozgrywkach w 2023 roku wygrał trzy i do meczu z The Reds przystąpi z dużym optymizmem. Sprawdź typy na mecz Brighton – Liverpool.

Brighton – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie Brighton z Liverpool będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Mecz będzie transmitowany “na żywo” na kanale Eleven Sports 1. Początek spotkania o godzinie 14:30.

Brighton – Liverpool, transmisja za darmo

Jeżeli nie masz u siebie pakietu z kanałami Eleven Sports, to nic straconego. Mecz Brighton – Liverpool możesz obejrzeć zupełnie za darmo na stronie bukmachera STS, który swoim klientom udostępnia bezpłatnie usługę STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Zagraj dowolny zakład w ciągu 24 godzin przed meczem (lub na live)

Brighton – Liverpool, transmisja online

Mecz Brighton – Liverpool będzie można obejrzeć także za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu zawierającego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium jest promocyjnej cenie. Decydując się na wykupienie od razu sześciomiesięcznego dostępu zapłacimy tylko 354 zł, czyli 60 zł mniej od standardowej ceny.

Brighton – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują w tym meczu wyraźnego faworyta. Kursy na wygraną jednej i drugiej drużyny są porównywalne, z lekkim wskazaniem na Liverpool.

Brighton Liverpool FC 2.95 3.85 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 stycznia 2023 12:59 .