Brighton – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (29.01.2023)

Liverpool czeka niełatwe zadanie w 1/16 finału Pucharu Anglii. Na drodze obrońcy tego trofeum w niedzielę stanie Brighton.

Brighton – Liverpool, typy i przewidywania

Kursy bukmacherów dają do zrozumienia, że Liverpool jest faworytem starcia z Brighton, ale tylko minimalnym. The Reds czeka wyjazdowa potyczka, a w dodatku z przeciwnikiem, który całkiem niedawno pokonał ich 3:0. Sądzimy jednak, że gracze Juergena Kloppa, którzy bronią trofeum wywalczonego przed rokiem, awansują do kolejnej rundy.

Brighton – Liverpool, sytuacja kadrowa

Roberto De Zerbi nie będzie miał do dyspozycji dwóch piłkarzy. Kontuzjowani są Jakub Moder i Levi Colwill. Juergen Klopp ma zdecydowanie więcej zmartwień. Przez problemy zdrowotne niedostępni są: Luis Diaz, Virgil van Dijk, Arthur, Diogo Jota, Roberto Firmino, Fabio Carvalho, a także Nathaniel Phillips.

Brighton – Liverpool, ostatnie wyniki

Piłkarze Brighton w 2023 roku osiągają kapitalne wyniki. Mewy tylko w tym miesiącu mogą pochwalić się pokonaniem Evertonu. Awansem do 1/16 finału Pucharu Anglii, a przede wszystkim zwycięstwem z Liverpoolem. Podopiecznym Roberto De Zerbiego do pełni szczęścia zabrakło pokonania Leicester w ostatniej ligowej konfrontacji (remis 2:2).

Z Liverpoolem nie jest dobrze, a wyniki w 2023 roku, tylko potwierdzają te słowa. The Reds potrzebowali rewanżu z Wolverhampton, aby zameldować się w 1/16 finału Pucharu Anglii. Wstydliwe były też porażki z Brighton i Brentford. Zespół Juergena Kloppa po pełną pulę nie sięgnął też w starciu z przechodzącą kryzys Chelsea (0:0).

Brighton – Liverpool, historia

Kluby te konfrontowały się ze sobą w tym sezonie już dwukrotnie. Obie potyczki odbyły się w ramach Premier League. Za każdym razem nie mogliśmy narzekać na brak emocji. Liverpool u siebie zremisował 3:3. Na wyjeździe przegrał zaś z Brighton 0:3.

Brighton – Liverpool, kursy bukmacherów

Brighton – Liverpool, przewidywane składy

Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster, Estupinan; Caicedo, Gross; March, Mac Allister, Mitoma; Ferguson

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Konate, Robertson; Thiago, Bajcetic, Henderson; Salah, Nunez, Gakpo

Brighton – Liverpool, kto wygra mecz?

Brighton – Liverpool, transmisja meczu

Starcie to obędzie się w niedzielę 29 stycznia o godzinie 14:30. Transmisję na żywo przeprowadzi Eleven Sports 2. Ten pojedynek możecie również obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł miesięcznie. Ale rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, możecie zaoszczędzić 60 zł płacąc jedynie 354 zł zamiast 414 zł.

