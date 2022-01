PressFocus Na zdjęciu: Mecz Chelsea - Brighton

Brighton – Chelsea: transmisja w telewizji oraz stream online. W jedynym wtorkowym meczu Premier League o powrót na właściwą ścieżkę walczyć będzie Chelsea, która na wyjeździe zmierzy się z drużyną Jakuba Modera. Sprawdź gdzie obejrzysz mecz w telewizji i online. Zobacz co zrobić, aby otrzymać darmowy dostęp na 30 dni do usługi Canal+ online, za pośrednictwem której obejrzysz również wtorkowy mecz.

Brighton – Chelsea, gdzie oglądać

Chelsea w ostatniej kolejce przegrała 0:1 z Manchesterem City, przez co praktycznie straciła szanse na zdobycie mistrzowskiego tytułu w tym sezonie. Obecnie The Blues tracą do lidera już 13 punktów, co na obecnym etapie sezonu wydaje się być stratą już nie do odrobienia. Drużyna Thomasa Tuchela musi obecnie skupić się na walce o drugą lokatę.

We wtorkowy wieczór Chelsea czeka na wizyta na Amex Stadium, gdzie po raz drugi w ciągu kilku tygodni przyjdzie jej się zmierzyć z Brighton. Oba zespoły spotkały się ze sobą pod koniec grudnia na Stamford Bridge. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Teraz drużyna Jakuba Modera będzie starała się zatrzymać faworyzowanego przeciwnika przed własną publicznością. Czy jej się to uda? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Brighton – Chelsea.

Brighton – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Mecz 24. kolejki Premier League będzie oczywiście można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja “na żywo” ze spotkania, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie prowadzona na kanale Canal+ Sport. Pojedynek skomentują Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Oglądaj mecze Premier League z kodem GOAL

Teraz możecie uzyskać dostęp do usługi Canal+ online, za pośrednictwem której obejrzycie między innymi wtorkowy mecz Brighton z Chelsea, zupełnie za darmo. Bukmacher eWinner zakłady bukmacherskie umożliwia odebranie voucheru na 30-dniowy darmowy dostęp po spełnieniu prostych warunków. Poniżej przedstawiamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Brighton – Chelsea, transmisja online

Spotkanie oczywiście będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Wszystko dzięki usłudze Canal+ online, do której można teraz uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Powyżej przedstawiliśmy warunki tej oferty.

Brighton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Chelsea przystąpi do tego meczu w roli faworyta, ale bukmacherzy wcale nie mają przekonania, że mecz zakończy się wygraną gości. Widać to po kursach oferowanych przez nich na ten pojedynek.

Brighton Chelsea 5.00 3.80 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18. stycznia 2022 10:22 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin