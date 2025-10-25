REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Brest – PSG, gdzie oglądać?
W sobotę dojdzie do interesującego starcia w rozgrywkach Ligue 1. Paris Saint-Germain w ramach 9. kolejki zmierzy się na wyjeździe ze Stade Brest. Mistrzowie Francji przystąpią do tej rywalizacji po pogromie, jaki zgotowali Bayerowi Leverkusen w Lidze Mistrzów (7:2).
Stade Brest natomiast notuje serię remisów. Gospodarze sobotniego pojedynku w ostatnim meczu podzielili się punktami z Lorient (3:3). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.
Brest – PSG, transmisja w TV
Spotkanie Stade Brest – Paris Saint-Germain nie będzie do obejrzenia w telewizji. Mecz będzie transmitowany jedynie drogą online.
Brest – PSG, transmisja online
Nadchodząca rywalizację możesz obejrzeć w internecie. Mecz będzie transmitowany na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.
Brest – PSG, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Brestu
- remisem
- wygraną PSG
0 Votes
Brest – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.34. W przypadku zwycięstwa Stade Brest natomiast sięga nawet 8.25.
Mecz odbędzie się już w sobotę (25 października) o godzinie 17:00.
Mecz odbędzie się już w sobotę (25 października) o godzinie 17:00.
