Paris Saint-Germain w sobotę zmierzy się na wyjeździe ze Stade Brest w rozgrywkach Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie tylko poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Brest – PSG, gdzie oglądać?

W sobotę dojdzie do interesującego starcia w rozgrywkach Ligue 1. Paris Saint-Germain w ramach 9. kolejki zmierzy się na wyjeździe ze Stade Brest. Mistrzowie Francji przystąpią do tej rywalizacji po pogromie, jaki zgotowali Bayerowi Leverkusen w Lidze Mistrzów (7:2).

Stade Brest natomiast notuje serię remisów. Gospodarze sobotniego pojedynku w ostatnim meczu podzielili się punktami z Lorient (3:3). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Brest – PSG, transmisja w TV

Spotkanie Stade Brest – Paris Saint-Germain nie będzie do obejrzenia w telewizji. Mecz będzie transmitowany jedynie drogą online.

Brest – PSG, transmisja online

Nadchodząca rywalizację możesz obejrzeć w internecie. Mecz będzie transmitowany na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.

Brest – PSG, kto wygra?

Brest – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.34. W przypadku zwycięstwa Stade Brest natomiast sięga nawet 8.25.

Brest Paris Saint-Germain Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2025 17:01 .

Gdzie oglądać mecz Brest – PSG? Spotkanie będzie transmitowane na stronie internetowej elevensports.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Brest – PSG? Mecz odbędzie się już w sobotę (25 października) o godzinie 17:00.

