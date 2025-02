Brest – PSG: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.02.2025)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Brest – PSG: gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Brest w meczu 20. kolejki Ligue 1. Paryżanie są liderem tabeli ze sporą przewagą nad resztą stawki. W poprzednim tygodniu zespół Luisa Enrique zremisowali Stade Reims (1:1), a asystę w swoim debiucie zanotował Khvicha Kvaratskhelia. Gospodarze sobotniej rywalizacji zajmują 8. miejsce i wygrali trzy mecze z rzędu. Przypomnijmy, że we wrześniowym starciu obu zespołów góra byli Les Parisiens (3:1), a dwie bramki zdobył Ousmane Dembele.

Brest – PSG: transmisja w TV

Mecz paryżan będzie transmitowany w telewizji. Rywalizację na żywo będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 4. Pojedynek lidera Ligue 1 z Brest skomentują Michał Wszołek oraz Michał Świrkula.

Brest – PSG: stream online

Spotkanie 20. kolejki Ligue 1 pomiędzy Brest a PSG będzie dostępne w internecie. Transmisja sobotniego starcia będzie również dostępna na platformach streamingowych elevensports.pl, CANAL+ online, a także będzie do obejrzenia w usłudze Superbet TV.

Brest – PSG: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wedle kursów bukmacherskich są piłkarze Paris Saint-Germain. Jeśli twierdzisz, że komplet punktów w sobotę powędruje do PSG, to taki kurs został ustalony na poziomie 1.49. Tymczasem kurs na wygraną gospodarzy wynosi 6.30, zaś remis w tym meczu to ok. 4.90.

Brest Paris Saint-Germain 6.30 4.90 1.49 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 stycznia 2025 13:09 .

Gdzie oglądać mecz Brest – PSG? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 4 oraz u bukmachera Superbet TV. Kiedy odbędzie się Brest – PSG? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (1 lutego) o godzinie 17:00.

