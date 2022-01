PressFocus Na zdjęciu: Victor Lindelof

Brentford – Manchester United: transmisja w telewizji oraz stream online. W jednym ze środowych spotkań Premier League Czerwone Diabły zmierzą się na wyjeździe z Brentfordem. Podopieczni Ralfa Rangnicka przystąpi do tego meczu w roli faworyta. Sprawdź, jak uzyskać voucher na 30 dniowy dostęp do usługi Canal+ online, dzięki której obejrzysz również środowe spotkanie.

Brentford – Manchester United, gdzie oglądać

Ralf Rangnick nie zdołał jak na razie odmienić Manchesteru United, który cały czas spisuje się w kratkę. W tym roku Czerwone Diabły nie odniosły jeszcze zwycięstwa w Premier League. W dwóch dotychczasowych meczach zdobyli tylko jeden punkt – najpierw przegrywając 0:1 z Wolverhamptonem Wanderers na Old Trafford, a następnie remisując 2:2 z Aston Villą w Birmingham.

Teraz rywalem Manchesteru United będzie jedenastka Brentfordu, która przegrała cztery z pięciu ostatnich ligowych spotkań. W środowym spotkaniu zrobi jednak wszystko, aby sprawić niespodziankę i wykorzystać słabą formę rywali.

Dla obu zespołów będzie to pierwszy pojedynek w historii. Kto będzie w nim górą? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Brentford – Man Utd.

Brentford – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Zaległe spotkanie 17. kolejki Premier League będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, obejrzymy “na żywo” na kanale Canal+ Premium.

Oglądaj mecze Premier League z kodem GOAL

Bukmacher eWinner zakłady bukmacherskie we współpracy z Canal+ przygotował ciekawą ofertę dla swoich klientów. Umożliwia ona odebranie darmowego voucheru na 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego w usłudze Canal+ online. Dzięki niemu będziecie mogli obejrzeć środowy mecz zupełnie za darmo. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Brentford – Manchester United, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy spotkanie będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa Canal+ online. Powyżej przedstawiliśmy sposób, w jaki można uzyskać zupełnie za darmo 30-dniowy dostęp.

Brentford – Manchester United, kursy bukmacherskie

Czerwone Diabły nie imponują formą, ale bez wątpienia należy ich traktować jako faworytów środowego spotkania. Pokazują to również kursy bukmacherów na ten mecz.

Brentford Manchester United 4.65 3.65 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 stycznia 2022 10:59 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin