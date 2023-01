PressFocus Na zdjęciu: Jordan Henderson

Gdzie oglądać mecz Brentford – Liverpool? W jedynym poniedziałkowym meczu Premier League dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które swoje występy w ostatnich spotkaniach mogą zaliczyć do danych. Sprawdź gdzie oglądać spotkanie.

Brentford – Liverpool, gdzie oglądać

W poniedziałek rozpocznie się rywalizacja w 19. kolejce Premier League. Brentford w dwóch meczach po mundialowej przerwie zapisał na swoje konto cztery punkty. Liverpool w tym czasie zgarnął sześć oczek i poniedziałek będzie walczył o kolejne zwycięstwo.

Gospodarze mają nadzieję na sprawienie niespodzianki, ale w roli zdecydowanego faworyta wystąpią goście z Liverpoolu. The Reds potrzebują punktów do walki o jedno z miejsc premiowanych występami w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Co nas czeka w tym meczu? Sprawdź nasze typy na mecz Brentford – Liverpool.

Brentford – Liverpool, transmisja TV

Telewizyjna transmisja z poniedziałkowego spotkania, które rozpocznie się o godzinie 18:30, będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport. Ponadto transmisję znajdziemy na platformie streamingowej Viaplay.

Brentford – Liverpool, transmisja online

Transmisja ze spotkania będzie dostępna za pośrednictwem internetu na dwa sposoby. Jedną z nich jest skorzystanie z platformy streamingowej Viaplay.

Mecz Brentford – Liverpool jest jednym ze spotkań, które będzie również do obejrzenia w usłudze CANAL+ online. W cenie 64 złotych miesięcznie otrzymamy pakiet zawierający wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Brentford – Liverpool, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do poniedziałkowego meczu przystąpią podopieczni Juergena Kloppa. Widać to również po kursach oferowanych na ten mecz przez legalnych bukmacherów.

Brentford Liverpool FC 5.50 4.50 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 stycznia 2023 13:35 .