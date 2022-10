fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Brentford – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Bardzo ciekawie zapowiada się na Brentford Community Stadium. Faworytem wydają się goście, ale team Thomasa Franka nie zamierza tanio sprzedać skóry. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze starcia Brentford – Chelsea w TV i online.

Brentford FC – Chelsea FC, gdzie oglądać

Sześć punktów dzieli obie drużyny w ligowej tabeli. Na czwartej pozycji zadomowiła się Chelsea z 19 punktami. Z kolei na dziewiątym miejscu plasuje się Brentford z 13 oczkami.

Ekipa Thomasa Franka przystąpi do środowej batalii po zwycięstwie nad Brighton Howe & Albion (2:0). Z kolei ekipa z Londynu ma za sobą triumf z Aston Villa (2:0). Wcześniej Chelsea pokonała między innymi AC Milan (2:0).

Sprawdźcie nasze typy na mecz Brentford – Chelsea.

Brentford FC – Chelsea FC, transmisja na żywo w TV

Rywalizacja na Gtech Community Stadium nie będzie do zobaczenia w żadnej polskiej telewizji. Mecz będzie można śledzić tylko w internecie.

Brentford FC – Chelsea FC, transmisja online

Spotkanie będzie do obejrzenia tylko na platformie streamingowej Viaplay. By uzyskać dostęp do transmisji, wejdź na stronę Viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament. Mecz Brentford – Chelsea zacznie się o 20:30.

Brentford FC – Chelsea FC, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, kto jest faworytem meczu. Większe szanse na zwycięstwo eksperci dają gościom, co widać w tabelce z kursami poniżej.

Brentford Chelsea 4.60 3.90 1.78 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2022 07:20 .

