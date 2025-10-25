Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.10.2025)

Borussia Monchengladbach - Bayern Monachium to mecz w ramach 8. kolejki 1. Bundesligi, które odbędzie się w sobotę (25 października). Początek spotkania o godz. 18:00. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz na żywo.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Borussia Monchengladbach – Bayern: gdzie oglądać?

Borussia Monchengladbach podejmie Bayern Monachium w ramach 8. kolejki 1. Bundesligi. Mecz odbędzie się w sobotę, 25 października, o godzinie 15:30. Bawarczycy wygrali wszystkie siedem dotychczasowych meczów ligowych, a w ostatnim Der Klassikerze pokonali Borussię Dortmund (2:1).

W zespole z Monchengladbach panuje wielkie zamieszanie. Drużyna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z zaledwie trzema punktami i jako jedyna w lidze nie odniosła jeszcze zwycięstwa. Eugen Polanski został trenerem w zeszłym miesiącu i ma wyciągnąć zespół z kryzysu.

Borussia Monchengladbach – Bayern: transmisja w TV

Spotkanie Borussii Monchengladbach z Bayernem Monachium zobaczysz na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Duet Michał Wszołek – Tomasz Zieliński skomentują mecz. Pierwszy gwiazdek na Borussia-Park o godzinie 15:30.

Borussia Monchengladbach – Bayern: stream online

Starcie pomiędzy Borussią Monchengladbach a Bayernem Monachium będzie także transmitowane w internecie na stronie elevensports.pl oraz u bukmachera STS.

Jak oglądać mecz Bayern – Werder w STS TV?

Mecz Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium na Allianz Arenie możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Borussia Monchengladbach – Bayern – zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Borussia Monchengladbach – Bayern: sonda

Borussia Monchengladbach – Bayern: kursy bukmacherskie

Borussia M’gladbach Bayern Monachium 10.5 7.20 1.24 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2025 13:31 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium? Mecz będzie dostępny na żywo na antenie Eleven Sports 1, na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 25 października, o godzinie 15:30.

