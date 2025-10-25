Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.10.2025)

Borussia Monchengladbach – Bayern: gdzie oglądać?
Borussia Monchengladbach podejmie Bayern Monachium w ramach 8. kolejki 1. Bundesligi. Mecz odbędzie się w sobotę, 25 października, o godzinie 15:30. Bawarczycy wygrali wszystkie siedem dotychczasowych meczów ligowych, a w ostatnim Der Klassikerze pokonali Borussię Dortmund (2:1).
W zespole z Monchengladbach panuje wielkie zamieszanie. Drużyna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z zaledwie trzema punktami i jako jedyna w lidze nie odniosła jeszcze zwycięstwa. Eugen Polanski został trenerem w zeszłym miesiącu i ma wyciągnąć zespół z kryzysu.
Borussia Monchengladbach – Bayern: transmisja w TV
Spotkanie Borussii Monchengladbach z Bayernem Monachium zobaczysz na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Duet Michał Wszołek – Tomasz Zieliński skomentują mecz. Pierwszy gwiazdek na Borussia-Park o godzinie 15:30.
Borussia Monchengladbach – Bayern: stream online
Starcie pomiędzy Borussią Monchengladbach a Bayernem Monachium będzie także transmitowane w internecie na stronie elevensports.pl oraz u bukmachera STS.
Jak oglądać mecz Bayern – Werder w STS TV?
Mecz Borussia Monchengladbach – Bayern Monachium na Allianz Arenie możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Borussia Monchengladbach – Bayern – zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Borussia Monchengladbach – Bayern: sonda
Kto wygra spotkanie?
- Borussia Monchengladbach 50%
- Remis 0%
- Bayern Monachium 50%
2+ Votes
Borussia Monchengladbach – Bayern: kursy bukmacherskie
Mecz będzie dostępny na żywo na antenie Eleven Sports 1, na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.
Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 25 października, o godzinie 15:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.