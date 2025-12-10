Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (10.12.2025)

Borussia Dortmund zmierzy się na własnym stadionie z Bodo/Glimt w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. Spotkanie na Signal Iduna Park odbędzie się w środę, 10 grudnia, o godz. 21:00. Transmisja w TV i online. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Felix Nmecha

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund podejmie norweskie Bodo/Glimt w starciu 6. kolejki Ligi Mistrzów. Spotkanie na Signal Iduna Park odbędzie się w środę, 10 grudnia, o godzinie 21:00. Dla ekipy Niko Kovaca będzie to ważny krok w stronę upragnionego awansu do 1/8 finału. Po dotkliwej porażce z Manchesterem City (1:4) BVB wróciło na właściwe tory, efektownie pokonując Villarreal (4:0).

Wicemistrzowie Norwegii ł plasują się dopiero na 32. pozycji w fazie ligowej LM, mając na koncie zaledwie dwa punkty zdobyte po remisach z Tottenhamem oraz Slavią Praga. Mimo skromnego dorobku Norwegowie pokazali, że potrafią być niewygodnym przeciwnikiem, zwłaszcza w momentach, gdy grają bez presji. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Borussia Dortmund – Bodo/Glimt.



REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: transmisja w TV

Mecz Borussia Dortmund – Bodo/Glimt będzie transmitowany na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Extra 3. Kamil Kania i Michał Trela skomentują spotkanie Ligi Mistrzów. Początek meczu na stadionie Signal Iduna Park zaplanowano na godzinę 21:00.

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: stream online

Spotkanie Borussii Dortmund z Bodo/Glimt będzie też dostępne w internecie. Mecz będzie transmitowany w serwisie CANAL+ online. Dostęp do potyczki Ligi Mistrzów uzyskasz po wykupieniu pakietu Super Sport.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: sonda

Kto wygra mecz? Borussia Dortmund

Remis

Bodo/Glimt Borussia Dortmund

Remis

Bodo/Glimt 0 Votes

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt: kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund Bodo/Glimt 1.35 6.00 7.50 Odds are subject to change. Last updated 10 grudnia 2025 14:26

Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund – Bodo/Glimt? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Borussia Dortmund – Bodo/Glimt? Mecz zostanie rozegrany w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.