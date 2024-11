Bologna – Lille: transmisja TV i online (27.11.2024)

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Bologna – Lille, gdzie oglądać?

Bologna wciąż nie zdobyła choćby gola w tej edycji Ligi Mistrzów. Ma na koncie punkt, ale czeka na pierwsze trafienie. W środę podejmie przed własną publicznością Lille, które może pochwalić się świetnymi wynikami – triumf nad Realem Madryt, Atletico Madryt oraz remis z Juventusem. Francuzi są na dobrej drodze do awansu do fazy pucharowej. Sprawdź nasze typy na środowe spotkanie Bologna – Lille.

Bologna – Lille, transmisja TV

Mecz Bologna – Lille będzie dostępny w tradycyjnej telewizji na kanale CANAL+ Extra 2. Pierwszy gwizdek w tej rywalizacji zabrzmi o godzinie 21:00.

Bologna – Lille, transmisja online

Istnieje również możliwość śledzenia rywalizacji w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w okresowej promocji za 59 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować.

Bologna – Lille, kto wygra?

Bologna – Lille, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy traktują Bolognę jako faworyta środowego meczu Ligi Mistrzów. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 2.35. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Lille jest to nawet 3.10. Kurs na remis waha się natomiast między 3.20 a 3.30. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Gdzie obejrzeć mecz Bologna – Lille? Mecz będzie można obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2 oraz w Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Bologna – Lille? Początek rywalizacji już w najbliższą środę, 27 listopada o godzinie 21:00.

