Bologna FC – LOSC Lille: typy, kursy, zapowiedź (27.11.2024)

Bologna FC – LOSC Lille: przewidywania

Przed nami jedno ze środowych spotkań 5. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA. Na własnym stadionie zespół Bolognii podejmie zespół LOSC Lille. Będzie to mecz, po którym wielu oczekuje ciekawego i ofensywnego futbolu oraz sporej liczby bramek. Do tej pory gospodarze zawodzą w tej edycji Ligi Mistrzów, ale goście stają na wysokości zadania i potrafią wygrywać z mocnymi rywalami. Tak więc spodziewam się tego wieczoru we Włoszech sporej liczby goli oraz emocji. Trudno jednak wskazać faworyta, dlatego bezpiecznym typem będzie postawienie na BTTS. Mój typ na to spotkanie: Obie drużyny strzelą gola.

Bologna FC – LOSC Lille: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obi tych drużyn są bardzo podobne, choć to goście z Francji lepiej się prezentują. LOSC Lille w pięciu ostatnich meczach zanotowało w sumie dziewięć punków i może pochwalić się serią bez porażki od połowy września tego roku. W tym czasie wygrali aż sześć z jedenastu spotkań. W Lidze Mistrzów mają na koncie siedem oczek po porażce ze Sportingiem Lizbona oraz zwycięstwie nad Realem Madryt oraz Atletico Madryt. Ostatnio zremisowali z Juventusem.

Bologna z kolei w analogicznym okresie czasu zdobyła także dziewięć punktów, ale przegrała dwa swoje mecze. W ostatni weekend lepsi od zespołu z Bolognii okazali się gracze Lazio, wcześniej zaś w Lidze Mistrzów przegrali z AS Monaco. W sumie w tych rozgrywkach mają uzbierany tylko jeden punkt w pierwszym meczu przeciwko Szachtarowi Donieck. Poza tym przegrali z Aatoną Villą oraz Liverpoolem.

Bologna FC – LOSC Lille: historia

Będzie to pierwsze starcie tych drużyn w historii. Do tej pory nie miały one okazji ze są rywalizować.

Bologna FC – LOSC Lille: kto wygra?

Bologna FC – LOSC Lille: przewidywane składy

Bologna FC – LOSC Lille: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Według bukmacherów faworytem tego starcia jest zespół z Włoch. Kurs na zwycięstwo Bolognii wynosi około 2.40. Remis z kolei to około 3.30 -3.35. Zwycięstwo Lille to od 2.80 do aż 3.10.

Bologna FC – LOSC Lille: transmisja

Mecz ten będzie można obejrzeć na kanale Canal+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online. Teraz korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w okresowej promocji za 59 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować. Początek rywalizacji na Etihad Stadium już w najbliższy wtorek, 26 listopada o godzinie 21:00.

