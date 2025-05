Bologna – Juventus: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (04.05.2025)

ndependent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Bologna – Juventus, gdzie oglądać?

W 34. kolejce Serie A, Bologna podejmie na własnym terenie Juventus. Mecz odbędzie się w niedzielę, 4 maja 2025 roku o godzinie 20:45. Będzie to ważne spotkanie w kontekście walki o Ligę Mistrzów. Obie ekipy sąsiadują w tabeli, natomiast to Stara Dama ma w dorobku punkt więcej i jest na uprzywilejowanej pozycji. Bologna musi wygrać, aby przegonić niedzielnego rywala i wskoczyć do pierwszej czwórki.

Bologna – Juventus, transmisja TV

Spotkanie Bologna – Juventus będzie transmitowane na żywo na kanale Eleven Sports 2. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:45.

Bologna – Juventus, transmisja online

Transmisja online z tego spotkania będzie dostępna w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Bologna – Juventus, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Bologni

Remisem

Wygraną Juventusu Wygraną Bologni

Remisem

Wygraną Juventusu 0 Votes

Bologna – Juventus, kursy bukmacherskie

Niewielkim faworytem tego meczu jest Bologna. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.45. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Juventusu jest to 3.15. Kurs na remis wynosi z kolei 3.05. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Bologna Juventus FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2025 18:09 .

Gdzie oglądać mecz Bologna – Juventus? Mecz można obejrzeć w telewizji na Eleven Sports 2 oraz w internecie w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Bologna – Juventus? Niedzielny mecz Bologna – Juventus rozpocznie się o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.