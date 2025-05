Bodo/Glimt - Tottenham: gdzie oglądać mecz Ligi Europy? Gospodarze jeśli chcą awansować do finału, muszą odrobić dwie bramki straty. Spurs wygrali pierwsze spotkanie (3:1). Sprawdź gdzie oglądać mecz Bodo/Glimt - Tottenham.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Heung-Min Son

Bodo – Tottenham: gdzie oglądać?

Tottenham wywiązał się z roli faworyta pierwszego meczu i przed własną publicznością pokonał Bodo/Glimt (3:1). Honorowa bramka norweskiego zespołu sprawiła jednak, że kwestia awansu do finału pozostaje otwarta. Już nie raz udowadniali, że grając na własnym stadionie, są w stanie sprawić problemy zdecydowanie wyżej notowanym rywalom. W przeszłości przekonała się o tym m.in. AS Roma. Czy podopieczni Ange Postecoglou mimo kiepskiego sezonu będą w stanie awansować do finału Ligi Europy? Sprawdź typy na mecz Bodo – Tottenham.

Bodo – Tottenham: transmisja w TV

Mecz Bodo/Glimt – Tottenham zostanie rozegrany w czwartek (8 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 2. Jest to kanał kodowany, więc trzeba wykupić do niego dostęp.

Bodo – Tottenham: transmisja online

Wszystkie mecze Ligi Europy w sezonie 2024/2025 w tym starcie Bodo/Glimt – Tottenham można oglądać w internecie. Wystarczy założyć konto oraz wykupić odpowiedni pakiet w usłudze Polsat Box Go.

Bodo – Tottenham: kto wygra?

Kto wygra mecz? Bodo/Glimt

Remis

Tottenham Bodo/Glimt 25%

Remis 0%

Tottenham 75% 4+ Votes

Bodo – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wystawili na mecz Bodo – Tottenham bardzo zbliżone kursy jeśli chodzi o rynek 1X2. Oznacza to, że nie wskazują wyraźnego faworyta. Nieco niższy współczynnik oszacowano na zwycięstwo Spurs, bowiem 2.45. Natomiast wygraną gospodarzy ocenili z kursem 2.65.

Bodo/Glimt Tottenham 2.57 3.90 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 maja 2025 17:54 .

Gdzie oglądać mecz Bodo/Glimt – Tottenham? Transmisja meczu Bodo – Tottenham będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Bodo/Glimt – Tottenham? Mecz odbędzie się w czwartek (8 maja) o godzinie 21:00 na Aspmyra Stadion w Bodo.

