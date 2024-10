Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Benfica Lizbona – Atletico Madryt: gdzie oglądać?

Liga Mistrzów w sezonie 2024/25 przyśpiesza już wchodzi w drugą kolejkę rozgrywek. Tym razem los złączył zespoły Benfiki Lizbona oraz Atletico Madryt. Faworytem tego starcia są oczywiście gości, którzy przystępują do meczu w stolicy Portugalii po remisie 1:1 z Realem Madryt. Z kolei gospodarze w tym sezonie szczególnie u siebie radzą sobie bardzo dobrze i po pierwszym meczu Ligi Mistrzów mają na koncie trzy punkty. Sprawdź typy, kursy, zapowiedź na to spotkanie.

Benfica Lizbona – Atletico Madryt: transmisja TV

Mecz pomiędzy Benficą Lizbona a Atletico Madryt będzie można oglądać na antenie CANAL+ Extra 5. Początek rywalizacji w środę 2 października 2024 roku o godzinie 21:00.

Benfica Lizbona – Atletico Madryt: stream online

Transmisja tego starcia w rozgrywkach fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA dostępna będzie także w usłudze CANAL+ online.

Benfica Lizbona – Atletico Madryt: kto wygra?

Benfica Lizbona – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS.

Kiedy odbędzie się mecz Benfica Lizbona – Atletico Madryt? Mecz odbędzie się w środę 2 października 2024 roku. Gdzie oglądać mecz Benfica Lizbona – Atletico Madryt Mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Extra 5 oraz w usłudze Canal+ Online.

