Bayern – Union: transmisja za darmo. Bardzo ważne spotkanie czeka w sobotę podopiecznych Juliana Nagelsmanna, którzy nie mogą sobie pozwolić na potknięcie, jeżeli nie chcą skomplikować swojej sytuacji w walce o mistrzowski tytuł. Transmisja nie będzie dostępna w telewizji, ale będzie można ją obejrzeć za pośrednictwem internetu. Sprawdź sposób, aby dostęp do transmisji uzyskać za darmo.

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern Monachium po dwóch ostatnich ligowych remisach ma już tylko cztery punkty przewagi nad drugą w tabeli Borussią Dortmund. To sprawia, że nie mogą sobie już pozwolić na kolejne potknięcie. W sobotnim meczu z Unionem na Allianz Arena ich obowiązkiem jest zgarnięcie pełnej puli. I tego od nich oczekują kibice.

Union plasuje się obecnie na ósmym miejscu w tabeli, ale w ostatnich tygodniach nie prezentował najwyższej formy. Nic więc nie wskazuje na to, aby był w stanie sprawić niespodziankę w sobotniej konfrontacji z Bawarczykami.

W jesiennej konfrontacji tych zespołów padło aż siedem bramek. Bayern wygrał wówczas w Berlinie 5:2. Czy podobnego scenariusza można spodziewać się w w sobotę? Sprawdź typy na mecz Bayern – Union.

Bayern – Union, transmisja na żywo w TV

W kwestii telewizyjnych transmisji z meczów Bundesligi nic się nie zmieniło od początku obecnego sezonu i nie są dostępne. Mecze można oglądać za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay, a miesięczny dostęp kosztuje obecnie 34 zł. Jest jednak inny sposób, aby obejrzeć mecze Bundesligi zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Przedstawiamy go poniżej.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Bayern – Union, transmisja online

Transmisja z meczu Bayern – Union za pośrednictwem internetu będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay (koszt 34 miesięcznie), ale także zupełnie za darmo na stronach niektórych legalnych bukmacherów. Jednym z nich jest Fortuna, a informacje o tym, co trzeba zrobić, aby odblokować sobie dostęp, znajdziecie powyżej.

Bayern – Union, kursy bukmacherskie

Hoffenheim świetnie spisywało się w ostatnich tygodniach, ale według bukmacherów to za mało, aby zagrozić Bayernowi. To właśnie Bawarczycy uznawani są za faworyta do zwycięstwa w sobotnim spotkaniu.

