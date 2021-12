PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern – Barcelona: transmisja w telewizji oraz stream online. W środowy wieczór na Allianz Arena czekają nas wielkie emocje. Pewny awansu do fazy pucharowej Bayern podejmował będzie zagrożoną odpadnięciem z Ligi Mistrzów Barcelonę. Mecz będzie można obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji, ale także w internecie, między innymi za pośrednictwem usługi Polsat Box Go, do której można teraz uzyskać za darmo 30-dniowy dostęp. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Bayern – Barcelona, gdzie obejrzeć

Bayern ma komfortową sytuację, bowiem już wcześniej zapewnił sobie nie tylko awans, ale także pierwsze miejsce w grupie. Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja Barcelony, która obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Duma Katalonii ma jednak tylko dwa punkty przewagi nad trzecią Benfiką Lizbona, która w ostatniej kolejce zmierzy się z Dynamem Kijów.

Barcelona, aby myśleć o awansie do fazy pucharowej i nie liczyć na potknięcie Benfiki, musi w Monachium wygrać. O to będzie niewątpliwie trudno, bowiem goście nie będą mogli liczyć na taryfę ulgową ze strony mistrzów Niemiec.

Bayern, choć zagra w tym meczu osłabiony, wybiegnie na boisko po pełną pulę. O sile bawarskiego giganta Barcelona przekonała się już w pierwszym meczu na Camp Nou, w którym przegrał wysoko 0:3. Jak będzie w środę na Allianz Arena? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Bayern – Barcelona.

Bayern – Barcelona, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie na Allianz Arena, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie można obejrzeć na dwóch kanałach – TVP 1 i Polsat Sport Premium 1. W Telewizji Polskiej mecz skomentują Dariusz Szpakowski i Sebastian Mila, a jego rozpoczęcie poprzedzi godzinne studio, którego gospodarzami będą Jacek Kurowski, Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Oglądaj mecz Bayern – Barcelona z kodem GOAL

Bukmacher Fuksiarz zakłady bukmacherskie we współpracy z Polsatem przygotował atrakcyjną promocję, dzięki której można przez 30 dni oglądać za darmo kanały sportowego w internetowej usłudze Polsat Box Go. Jak otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w Fuksiarzu podając kod promocyjny GOAL W ciągu 48 godzin wpłać depozyt o wartości minimum 50 złotych Odbierz e-mail w którym otrzymasz od Fuksiarza voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Polsat Box Go Oglądaj mecze Ligi Mistrzów w Polsat Box Go

Bayern – Barcelona, transmisja online

Wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, w tym oczywiście także środowy mecz Bayernu z Barceloną, można oglądać za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Nieco wyżej wyjaśniamy jak otrzymać zupełnie za darmo voucher na 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego w tej usłudze.

Spotkanie będzie również transmitowane na internetowej stronie tvpsport.pl.

Bayern – Barcelona, kursy bukmacherskie

Barcelona już nie jest tą drużyną, która jeszcze kilka sezonów temu zachwycała nas swoją grę. Obecnie daleko jej do formy sprzed lat. Ma to również odzwierciedlenie w kursach oferowanych przez bukmacherów na mecze z udziałem katalońskiego klubu. W środę zdecydowanie stawiają na Bayern, choć ten jest już pewny awansu.

Bayern Monachium FC Barcelona 1.61 5.00 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8. grudnia 2021 11:18 .

