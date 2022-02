PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern – Greuther Furth: transmisja za darmo. Bawarczycy po dwóch nieudanych występach w ciągu ostatniego tygodnia, szansę na rehabilitację będą mieli już w niedzielę. Ich pojedynku z beniaminkiem Bundesligi nie zobaczymy w polskiej telewizji, ale wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby obejrzeć go zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern przed tygodniem zaskoczył wszystkich, także swoich rywali. Bawarczycy rozegrali fatalne spotkanie i wysoko 2:4 przegrali z VfL Bochum. Nie można tego uznać wypadkiem przy pracy, bowiem kilka dni później również nie zaprezentowali się najlepiej i tylko zremisowali 1:1 z Red Bull Salzburg w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

W niedzielę drużyna Juliana Nagelsmanna nie będzie już miała miejsca na błąd. Każdy inny wynik na Allianz Arena niż ich wygrana będzie dla nich kompromitacją. Z wizytą do Monachium przybędzie ostatnia drużyna ligowej tabeli – Greuther Fuerth, która nie ma jednak wiele do stracenia i można spodziewać się z jej strony ambitnej walki. Nic nie wskazuje jednak na to, aby była w stanie wywieźć ze stolicy Bawarii choćby punkt.

Pierwsze spotkanie tych zespołów w obecnym sezonie zakończyło się wygraną 3:1 Bayernu. Teraz monachijczycy również nie będą mieli problemu z odniesieniem zwycięstwa? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Bayern – Greuther Fuerth.

Bayern – Greuther Fuerth, transmisja na żywo w TV

W kwestii transmisji meczów Bundesligi w telewizji nic nie zmieniło się od początku sezonu, kiedy wyłączne prawa do transmitowania niemieckiej ekstraklasy nabyła platforma streamingowa Viaplay. Oznacza to, że spotkania możemy oglądać tylko za pośrednictwem internetu, a konieczne do tego jest wykupienie subskrypcji, której miesięczny koszt wynosi 34 zł. Poniżej znajdziecie jednak sposób, dzięki któremu obejrzycie ten mecz zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Spotkania Bayernu, ale także inne pojedynki w Bundeslidze zupełnie za darmo mogą oglądać klienci STS zakłady bukmacherskie. Aby odblokować sobie dostęp do transmisji trzeba spełnić dwa proste warunki.

Zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL W ciągu 24 godzin przed transmisją zagrać dowolny kupon (bez wymogów dotyczących minimalnej stawki lub kursu)

Bayern – Greuther Fuerth, transmisja online

Jak już przeczytaliście wyżej mecz mecz za pośrednictwem platformy Viaplay będzie dostępny tylko za pośrednictwem internetu po wykupieniu kosztującego 34 zł miesięcznie dostępy. Wyżej przedstawiliśmy również inny sposób, który pozwala na oglądanie spotkania w Monachium za darmo. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Bayern – Greuther Fuerth, bonus 70 zł za każdego gola Lewandowskiego

Bardzo atrakcyjną promocję na niedzielne spotkanie w Monachium przygotował bukmacher Superbet, który oferuje extra bonus 70 zł za każdego gola, którego zdobędzie Robert Lewandowski. Warunki oferty są bardzo proste. Poniżej krok po kroku przedstawiamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL Pierwszy pojedynczy zakład postaw na dowolny rynek z oferty na mecz Bayern – Greuther Minimalna kwota zakładu to 50 zł, a minimalny kursy 1.60 Od Superbet otrzymasz extra bonus 70 zł za każdego gola, którego w tym meczu zdobędzie Robert Lewandowski, bez względu na to czy zakład będzie wygrany

Wypłata uzyskanego bonusu może zostać dokonana przed uprzednim dokonaniu trzykrotnego obrotu jego wartością. Należy przy tym pamiętać, że do obrotu zaliczają się kupony z minimalnym kursem 1.80.

