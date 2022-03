PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern – Bayer Leverkusen: transmisja za darmo. Najciekawiej zapowiadające się spotkanie 25. kolejki Bundesligi rozegrane zostanie w sobotnie popołudnie w Monachium. Mecz nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, ale będzie można go obejrzeć zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby mieć dostęp do transmisji.

Allianz Arena 1. Bundesliga Bayern Monachium Bayer Leverkusen 1.45 5.60 6.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2022 11:03 .

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern Monachium wygrał dwa ostatnie ligowe spotkania i umocnił się na prowadzeniu w ligowej tabeli, ale fani bawarskiego zespołu na pewno nie mogą być zadowoleni z formy prezentowanej przez ich drużynę w ostatnich tygodniach. Wysoka porażka z VfL Bochum (1:4), a także remis z Red Bull Salzburg (1:1) w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów nie były dziełem przypadku. Ostatnie zwycięstwa nad Greuther Fuerth i Eintrachtem Frankfurt pozwoliły nieco odetchnąć, ale do optymalnej formy piłkarzom Bayernu jeszcze daleko.

W sobotę Bawarczyków czeka trudny sprawdzian, bowiem na Allianz Arena zawita Bayer Leverkusen, który wygrał 5 z 6 ostatnich ligowych spotkań. Goście liczą na sprawienie niespodzianki w Monachium, umocnienie się w walce o miejsce premiowane występami w Lidze Mistrzów oraz wywarcie presji na drugą w tabeli Borussię Dortmund.

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie zakończył się efektowną wygraną 5:1 Bayernu. Jak będzie w sobotnie popołudnie? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Bayern – Bayer Leverkusen.

Bayern – Bayer Leverkusen, transmisja na żywo w TV

W tradycyjnej telewizji sobotniego meczu nie zobaczymy, co jest oczywiście związane z tym, że wyłącznymi prawami do transmitowania meczów Bundesligi od początku sezonu 2021/22 dysponuje platforma streamingowa Viaplay. Aby mieć do niej dostęp konieczne jest również wykupienie subskrypcji, której koszt wynosi 34 zł miesięcznie. Jest jednak sposób, aby mecz Bayernu z Bayerem obejrzeć za darmo! Przedstawiamy go poniżej.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich klientów STS zakłady bukmacherskie. Bukmacher udostępnia bowiem swoim klientom transmisje z meczów Bundesligi na swojej platformie STS TV. Aby mieć do nich dostęp wystarczy zrealizować dwa poniższe kroki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL W ciągu 24 godzin przed transmisją zagrać dowolny kupon (bez wymogów dotyczących minimalnej stawki lub kursu)

Bayern – Bayer Leverkusen, transmisja online

Spotkanie o czym już wspominaliśmy będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay, a dostęp do niej można uzyskać po wykupieniu subskrypcji – koszt to 34 zł miesięcznie. To pierwszy sposób. Jest również drugi, który pozwala obejrzeć mecz za pośrednictwem zupełnie za darmo. Jest on bardzo prosty, a szczegóły na ten temat znajdziecie w akapicie wyżej.

Bayern – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Choć goście w ostatnich tygodniach prezentują wysoką formę, to bukmacherzy nie dają im większych szans na zwycięstwo w sobotnim spotkaniu na Allianz Arena. Bayern jest według nich zdecydowanym faworytem.

