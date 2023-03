IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Real Madryt, gdzie oglądać

W niedzielę już po raz czwarty w tym sezonie dojdzie do El Clasico. FC Barcelona i Real Madryt zagrają po raz drugi w lidze, a stawka tego spotkania jest ogromna. Barcelona wygrywając praktycznie zapewni sobie mistrzowski tytuł, bowiem w takim wypadku powiększy swoją przewagę do 12 punktów. Zwycięstwo Realu Madryt pozwoli mu na zmniejszenie straty do sześciu punktów i zachowanie nadziei na odrobienie strat przed końcem sezonu.

Duma Katalonii będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, ale w niedzielnym meczu trudno wskazać zdecydowanego faworyta. W drużynie gospodarzy zabraknie dwóch podstawowych zawodników – Pedriego i Ousmane Dembele, natomiast w składzie Realu Madryt nie zobaczymy Davida Alaby. Większy kłopot ma więc szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez. Sprawdź nasze typy na mecz Barcelona – Real Madryt.

FC Barcelona – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Najbliższe El Clasico pomiędzy Barceloną i Realem Madryt odbędzie się w niedzielę (19 marca) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i Eleven Sports 1.

Barcelona – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Niedzielną rywalizację na Camp Nou możemy obejrzeć zupełnie za darmo dzięki usłudze STS TV. Darmowa transmisja jest dostępna dla wszystkich klientów bukmacherów. Jeżeli jeszcze nim nie jesteś, to nic straconego. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Real Madryt zostanie odblokowany

FC Barcelona – Real Madryt, transmisja online

Za pośrednictwem internetu niedzielne El Clasico możesz obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+ możesz uzyskać za zaledwie 20 zł miesięcznie (przez pierwsze 3 miesiące). W porównaniu do standardowej oferty możesz dzięki temu zaoszczędzić aż 87 zł. Aby skorzystać z promocji, która obowiązuje tylko do niedzieli, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

FC Barcelona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w niedzielnym meczu dają nieco większe szanse na wygraną Barcelonie. Kursy na wygraną Dumy Katalonii oscylują w okolic 2.10, podczas gdy na zwycięstwo Realu potrafią sięgać 3.60.

FC Barcelona Real Madryt 2.20 3.55 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2023 11:32 .