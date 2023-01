PressFocus Na zdjęciu: Ansu Fati

FC Barcelona – Getafe: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Po serii pucharowych pojedynków Duma Katalonii wraca do rywalizacji w lidze i od razu wystąpi w roli murowanego faworyta. Sprawdź jak za darmo obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony.

Barcelona – Getafe, gdzie oglądać

FC Barcelona początek 2023 roku może zaliczyć do udanych. Najpierw umocniła się na prowadzeniu w tabeli La Liga, następnie pokonała Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii, by w ostatnim tygodniu awansować do ćwierćfinału Pucharu Króla. Teraz zespół Xaviego Hernandeza wraca na ligowe boiska, gdzie ma tylko jeden cel – zdobycie mistrzostwa Hiszpanii.

Kolejny krok w tym kierunku będzie starała się zrobić w niedzielę przeciwko Getafe. Barcelona choć osłabiona przystąpi do tego meczu w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Goście nie mają po swojej stronie żadnych argumentów, które pozwalałyby sądzić, że są w stanie sprawić niespodziankę na Camp Nou. Sprawdź nasze typy na mecz Barcelona – Getafe.

Barcelona – Getafe, transmisja na żywo w TV

Mecz Barcelona – Getafe, który rozegrany zostanie w ramach 18. kolejki La Liga, odbędzie się w niedzielę (22 stycznia) o godzinie 18:30. W telewizji mecz “na żywo” będziemy mogli obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. Jeżeli nie masz w swoim telewizyjnym pakiecie tego kanału to nic straconego. Zupełnie darmowa transmisja będzie dostępna na platformie STS TV. Jak uzyskać do niej dostęp wyjaśniamy poniżej.

Barcelona – Getafe: transmisja na żywo za darmo

Mecz Barcelona – Getafe zupełnie za darmo obejrzysz korzystając z usługi STS TV, która jest bezpłatna dla wszystkich klientów tego bukmachera. Jeżeli jeszcze nim nie jesteś to nic straconego. Aby uzyskać dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Rywalizację w Pucharze Króla w obecnym sezonie można również śledzić w usłudze STS TV. Zupełnie darmowe transmisje są dostępne dla klientów tego bukmacherów. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu FC Barcelona – Getafe zostanie odblokowany

Barcelona – Getafe, transmisja online

Jeżeli chciałbyś obejrzeć niedzielny mecz za pośrednictwem internetu, masz trzy możliwości. Posiadacze odpowiedniego pakietu mogą obejrzeć go na stronie elevensports.pl. Bezpłatna transmisja będzie dostępna z kolei na platformie STS TV. Wyżej wyjaśniliśmy jak uzyskać do niej dostęp.

Możesz także skorzystać z usługi CANAL+ online, do której dostęp teraz możesz wykupić w promocyjnej cenie, która pozwala zaoszczędzić 60 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony za półroczny pakiet obejmujący wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, zapłacisz tylko 354 zł.

Barcelona – Getafe, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów FC Barcelona nie powinna mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. Patrząc na oferowane przez nich kursy na ten pojedynek, inny rezultat niż wygrana gospodarzy będzie sensacją.

FC Barcelona Getafe 1.19 7.50 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 stycznia 2023 14:59 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin