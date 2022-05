PressFocus Na zdjęciu: Ansu Fati

Barcelona – Celta Vigo: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Duma Katalonii jest już pewna gry w Lidze Mistrzów, ale walczy o wicemistrzostwo Hiszpanii. Na jej drodze stanie, już pewna swego bytu, Celta Vigo. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Barcelona – Celta Vigo, gdzie oglądać

Barcelona osiągnęła już swój minimalny cel na ten sezon i zakwalifikowała się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Dumie Katalonii zależy teraz na wywalczeniu wicemistrzostwa kraju. To da nie tylko udział w Superpucharze Hiszpanii, ale i kilkanaście dodatkowych milionów do klubowej kasy.

Celta Vigo nie ma już nawet takiej motywacji. Galisyjczycy są pewni utrzymania, nie mają też matematycznych szans na grę w europejskich pucharach. Jeżeli jednak Blaugrana spodziewa się spacerku, popełnia błąd. Celta wielokrotnie udowadniała w tym sezonie, że gwarantuje prawdziwe widowiska. Ostatni pojedynek obu ekip zakończył się wynikiem 3:3 po szalonej końcówce.

Barcelona – Celta Vigo, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 36. kolejki La Ligi obejrzysz na Canal+ Sport 2.

Barcelona – Celta Vigo, transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów La Ligi dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Barcelona – Celta Vigo, transmisja online

Starcie na Camp Nou możesz obejrzeć również w internecie. Musisz jedynie wejść na stronę canalplus.com i wykupić odpowiedni abonament.

Barcelona- Celta Vigo, kursy bukmacherskie

To grająca u siebie Barcelona jest faworytem bukmacherów w nadchodzącym meczu.

FC Barcelona Celta Vigo 1.46 5.20 6.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2022 11:02 .

