PressFocus Na zdjęciu: Barcelona - Atletico

Barcelona – Atletico: transmisja za darmo oraz stream online. Niedzielna na boiskach La Liga upłynie przede wszystkim pod znakiem pojedynku na Camp Nou, gdzie Duma Katalonii podejmować będzie aktualnego mistrza Hiszpanii. Mecz ten można obejrzeć zupełnie za darmo, przedstawiamy na to sposób.



FC Barcelona La Liga 06.02.2022 16:15



Camp Nou

Atletico Madryt

Barcelona – Atletico, gdzie oglądać

Obie drużyny przed niedzielnym meczem sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli i są bezpośrednimi rywalami w walce o miejsce w pierwszej czwórce ligowej tabeli. W tym roku obie drużyny rozegrały po trzy ligowe spotkania i obie zapisały w nich na swoje konto siedem punktów. Do niedzielnego meczu również przystąpią z zamiarem sięgnięcia po pełną pulę.

W Barcelonie w ostatnich dniach okna transferowego doszło do kilku istotnych ruchów transferowych. Do drużyny dołączyli przede wszystkim Pierre-Emerick Aubameyang i Adama Traore, którzy znaleźli się również w kadrze na mecz z Atletico. Wiele wskazuje na to, że Xavi Hernandez skorzysta z ich usług.

Barcelona będzie chciała również zrewanżować się Atletico za pierwsze spotkanie, w którym drużyna z Madrytu wygrała przed własną publicznością na Wanda Metroplitano 2:0. Jak będzie tym razem? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Barcelona – Atletico.

Barcelona – Atletico, transmisja na żywo w TV

Niedzielny hit La Liga oczywiście obejrzymy “na żywo” w polskiej telewizji. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 16:15, będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1. Jeżeli nie masz dostępu do tego kanału, to nic straconego. Poniżej przedstawiamy sposób, który pozwala na obejrzenie spotkania zupełnie za darmo.

Barcelona – Atletico: transmisja na żywo za darmo

Transmisję meczu Barcelony z Atletico na swojej stronie internetowej dla swoich klientów udostępnia STS zakłady bukmacherskie i to zupełnie za darmo. Wystarczy spełnić dwa proste warunki – posiadać konto w STS oraz zagrać w ciągu ostatnich 24 godzin dowolny zakład.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w STS, możesz je założyć klikając w poniższy baner. Podając kod promocyjny GOAL otrzymasz również atrakcyjny bonus powitalny.

Barcelona – Atletico, transmisja online

Spotkanie La Liga obejrzymy także na internetowej stronie elevensports.pl, ale oczywiście wymagane jest wykupienie dostępu. Powyżej znajdziecie jednak sposób, który pozwala na obejrzenie meczu zupełnie za darmo.

Za pośrednictwem internetu mecz Liverpool – Cardiff będzie można obejrzeć również na interetowej stronie elevensports.pl, ale w tym wypadku również potrzebne jest wykupienie dostępu do odpowiedniego pakietu. Jeżeli nie jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem, warto sprawdzić opisany przez nas wyżej sposób na obejrzenie tego meczu zupełnie za darmo.

Barcelona – Atletico, kurs 15.00 i 20.00 ma zwycięzcę

BETFAN przygotował niezwykle atrakcyjną promocję na niedzielne spotkanie. Pozwala na postawić na wygraną Barcelony po kursie 15.00, natomiast na wygraną Atletico po kursie 20.00. Aby skorzystać z promocji należy założyć konto podając kod promocyjny GOALBONUS. Szczegóły regulamin promocji znajdziesz na stronie Betfan.