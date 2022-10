fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Austria Wiedeń – Lech: gdzie oglądać? Bardzo Interesująco zapowiada się czwartkowe spotkanie na Generali Arena w Lidze Konferencji Europy. Kolejorz może w tym starciu przypieczętować awans do kolejnej fazy rozgrywek. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z meczu Austria Wiedeń – Lech online.

Generali Arena Liga Konferencji Europy, gr. C Austria Wiedeń Lech Poznań 2.71 3.50 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2022 10:18 .

Austria Wiedeń – Lech Poznań, gdzie obejrzeć

Obie ekipy dzieli w tabeli grupy C różnica czterech punktów. Austria Wiedeń musi wygrać czwartkowe spotkanie, aby przedłużyć swoje szanse na awans do kolejnej fazy rozgrywek. Mistrz Polski może natomiast zapewnić sonie awans, jeśli wygra.

Gospodarze przystąpią do czwartkowej potyczki, chcąc wrócić na ścieżkę zwycięstw po czterech spotkaniach bez wygranej. Lech Poznań natomiast nie wygrał w dwóch ostatnich meczach. Po raz ostatni Kolejorz zwyciężył 16 października, gdy pokonał zabrzańskiego Górnika (2:1).

Czwartkowe starcie Ligi Konferencji zacznie się o 18:45.

Oglądaj mecz Austria Wiedeń – Lech w Viaplay.

Austria Wiedeń – Lech Poznań, transmisja na żywo w TV

Transmisja z czwartkowego starcia nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Prawa telewizyjne do meczów Ligi Konferencji należą do Viaplay Gruop, które żadnemu z nadawców nie odsprzedało sublicencji do rozgrywek na mecze wyjazdowe poznańskiej ekipy.

Austria Wiedeń – Lech Poznań, transmisja online

Starcie Austria Wiedeń – Lech będzie można śledzić online. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na platformie Viaplay, z której można korzystać zarówno za pośrednictwem specjalnych aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android i IOS, jak i poprzez dedykowaną stronę internetową. Bój na Generali Arena skomentują Przemysław Pełka i Radosław Gilewicz.

Austria Wiedeń – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy w roli faworyta widzą gospodarzy. Kurs na triumf Austrii Wiedeń oscyluje w granicach 2,50, a wygrana Lecha została oszacowana na poziomie 2,75.

