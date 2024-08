fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Angel Correa

Athletic Bilbao – Atletico, gdzie oglądać?

Po trzech kolejkach La Liga jak na razie Athletic Bilbao ma punkt mniej od Atletico Madryt. Drużyna Diego Simeone legitymuje się bilansem pięciu oczek, a Baskowie mają cztery punkty.

Do sobotniej potyczki w lepszych nastrojach przystąpią zawodnicy ekipy z Bilbao. Athletic ostatnio pokonał Valencię (1:0). Z kolei Atletico podzieliło się punktami z Espanyolem (0:0).

Athletic Bilbao – Atletico, transmisja w TV

Rywalizację pomiędzy Athletic Bilbao i Atletico Madryt można oglądać w tradycyjnej telewizji. Taką możliwość zapewnia CANAL+ Sport 5. Spotkanie zacznie się o godzinie 19:00 i skomentują je Michał Kornacki oraz Tomasz Ćwiąkała.

Athletic Bilbao – Atletico, transmisja online

Starcie na San Mames będzie też do obejrzenia w internecie. Dostęp do meczu Athletic Bilbao – Atletico Madryt zapewni platforma CANAL+ online, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV. Ponadto dostęp do transmisji ze spotkania La Liga zapewni usługa STS TV. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dostęp do transmisji u bukmachera? Instrukcja poniżej:

Spotkanie Athletic Bilbao – Atletico będzie można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki. Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł

Athletic Bilbao – Atletico, kto wygra

Athletic Bilbao – Atletico, kursy bukmacherskie

Goście są według ekspertów faworytem meczu. Typ na zwycięstwo Atletico kształtuje się w wysokości 2.45. Remis oszacowano na 3.30. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Athletic Bilbao wyceniono na 2.91.

Athletic Club Atletico Madryt 2.90 3.25 2.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2024 07:18 .

Gdzie obejrzeć mecz Athletic Bilbao – Atletico? Spotkanie będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 5 i w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Athletic Bilbao – Atletico? Pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu zabrzmi w sobotę (31 sierpnia) o godzinie 19:00.

