Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Atalanta – Napoli: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Sobota w Serie A uraczy nas starciem na szczycie. Druga w tabeli Atalanta podejmie lidera tabeli – Napoli. Błękitni jako jedna z trzech drużyn w TOP 5 ligach europejskich pozostają w rodzimych rozgrywkach wciąż niepokonani.

Gewiss Stadium Serie A Atalanta SSC Napoli 3.25 3.70 2.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2022 08:09 .

Atalanta – Napoli, gdzie oglądać

Za sprawą konsekwentnej gry w defensywie Atalanta w tym sezonie znów prezentuje się bardzo pewnie na boiskach Serie A i przed rozpoczęciem 13. kolejki zajmuje drugą pozycję w tabeli ligowej. Nerazzurri przegrali tylko jedno spotkanie i są na starcie sezonu jedną z najlepszych drużyn we Włoszech.

Nie ma mocnych w tym sezonie na Napoli. No może poza Liverpoolem. Dopiero w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Błękitni zostali po raz pierwszy w tym sezonie pokonani. Dodać jednak należy, że nie grali w optymalnym składzie. Piłkarze Luciano Spalettiego powiększają wciąż swoją przewagę w tabeli nad rywalami. Ta wynosi obecnie już pięć punktów.

Sprawdźcie nasze typy na mecz Atalanta – Napoli.

Atalanta – Napoli, transmisja na żywo w TV

Mecz Atalanty z Napoli zapowiada się na hit rundy jesiennej w Serie A. Transmisję z tego spotkania znajdziecie na antenie Eleven Sports 1.

Atalanta – Napoli, transmisja na żywo za darmo

Mecz na szczycie Serie A będziecie mieli okazję obejrzeć też w Internecie. Transmisję z niego w swojej ofercie ma bukmacher STS. Aby transmisja była aktywna dla użytkownika, trzeba spełnić konkretne warunki, o których piszemy poniżej.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL

Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Dostęp do transmisji z meczu Atalanta – Napoli zostanie aktywowany

Atalanta – Napoli, transmisja online

Poza wymienionymi wyżej możliwościami, starcie Atalanty z Napoli będziecie mogli również zobaczyć na platformie CANAL+ online. Daje ona dostęp do skorzystania z pakietu z programami takimi jak Eleven Sports, czy Polsat Sport Premium. Obecnie można skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji na dostęp nie tylko do programów umożliwiających śledzenie spotkań La Liga i Serie A, ale także Ligi Mistrzów. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a możesz zaoszczędzić naprawdę wiele. Dostęp co pakietu zawierającego Polsat Sport Premium i Eleven Sports kosztuje 64 zł miesięcznie.

Atalanta – Napoli, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse w tym meczu dają gościom. Kursy na zwycięstwo Napoli wynoszą ok. 2.25, przy linii rzędu 3.24 na Atalantę.

Atalanta SSC Napoli 3.25 3.70 2.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2022 08:09 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin