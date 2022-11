Atalanta – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (05.11.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Atalanta Bergamo – Napoli: typy i kursy na mecz Serie A. W sobotę czeka nas prawdziwy mecz na szczycie ligi włoskiej. Druga drużyna tabeli podejmie u siebie Napoli, które wciąż pozostaje w tym sezonie ligowym niepokonane. To gwarancja wielu bramek i emocji.

Atalanta – Napoli, typy i przewidywania

Zeszły sezon piłkarze i sztab szkoleniowy Atalanty dawno już puścili w niepamięć. Drużyna wystartowała w lidze bardzo dobrze, a po 12 kolejkach zajmuje drugą pozycję i traci tylko pięć punktów do liderującego Napoli. Wbrew poprzednim sezonom, siłą piłkarzy Gran Piero Gasperiniego jest żelazna defensywa. Nerazzurri stracili tylko osiem bramek i pod tym względem są gorsi jedynie od Juventusu, który stracił jednego gola mniej. Cieniem na ostatnich wynikach kładzie się porażka u siebie z Lazio, która zwiększyła dystans do lidera tabeli.

W tym sezonie w Napoli zgadza się prawie wszystko. Są wyniki, zespół strzela wiele bramek, a lista zawodników kontuzjowanych nie jest zbyt długa. Letnie nabytki znakomicie wpasowały się w nową drużynę, a najbardziej zachwyca oczywiście Chwicza Kwaracchelia. Młody Gruzin jest absolutnym fenomenem Serie A. Strzela gole, asystuje, walczy na skrzydle jak lew i pokonuje kolejnych rywali. Pojawiły się już nawet plotki sugerujące, że znalazłyby się zespoły gotowe zapłacić za niego 100 milionów euro. Napoli w obecnych rozgrywkach wygrywa niemal wszystko. Dopiero w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów po raz pierwszy zostało pokonane. Liverpool po dobrym meczu zwyciężył nad Błękitnymi 2:0. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Atalanta Bergamo – Napoli, ostatnie wyniki

Porażka w Lidze Mistrzów z Liverpoolem psuje nieco piękne do tej pory statystyki Napoli. Do czasu feralnego meczu, zespół miał passę kolejnych 13 zwycięstw. Kilka tygodni wcześniej jego ofiarami padły m.in. Rangersi, Sassuolo, czy AS Roma.

Atalanta na przestrzeni ostatnich pięciu kolejek zgubiła punkty dwukrotnie. Orobici przegrali z Lazio u siebie 0:2, a także zremisowali z Udinese 2:2. Poza tym wygrali pewnie z Empoli 2:0, a wcześniej pokonali Sassuolo i Atalantę.

Atalanta Bergamo – Napoli, sytuacja kadrowa

W kadrze gospodarzy jest kilka braków. Z powodu kontuzji trener Gasperini nie będzie mógł w hicie ligi włoskiej skorzystać z Zappacosty, de Roona, Muratore, Muriela i Palomino. Wykluczony wydaje się także występ Scalviniego.

Spotkanie z Liverpoolem z lekkim urazem opuścił Chwicza Kwaracchelia i kibice drżą już, czy będzie on mógł wystąpić w rywalizacji z Atalantą. Brak Gruzina na pewno byłby dla Napoli odczuwalny. Poza nim ze składu wypadł także Amir Rrahmani.

Atalanta Bergamo – Napoli, historia

W ubiegłym sezonie starcia tych drużyn dostarczały wielu emocji i bramek. Napoli poległo u siebie po fantastycznym widowisku 2:3, natomiast w Bergamo zrewanżowało się rywalom i wygrało 3:1. Ogółem patrząc bilans Błękitnych w ostatnich meczach z Nerazzurri nie jest korzystny. Atalanta wygrała trzy z poprzednich pięciu meczów przeciwko Napoli. Zespół z Neapolu górą był tylko raz.

Atalanta Bergamo – Napoli, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta w tym meczu. Atalanta zagra u siebie przy wsparciu kibiców, choć kursy na jej wygraną są wyższe. Typ na Atalantę to ok. 3.24, podczas gry kurs na zwycięstwo Napoli wynosi 2.25. Przy okazji obstawiania tego meczu, warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Atalanta Bergamo – Napoli, przewidywane składy

Atalanta: Musso – Djimsiti, Demiral, Rafael Toloi – Pasalic, Koopmeiners, Hateboer, Ederson, Soppy – Zapata, Lookman

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Jesus, Kim Min-Jae, Mario Rui – Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński – Lozano, Osimhen, Kwaracchelia

Atalanta Bergamo – Napoli, transmisja

Transmisję tego spotkania znajdziecie na kanale Eleven Sports 1. Zupełnie darmowa transmisja będzie dostępna także w usłudze STS TV. Warunkiem uzyskania do niej dostępu jest zarejestrowanie konta z kodem promocyjnym GOAL oraz postawienie dowolnego zakładu w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem meczu.

