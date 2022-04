PressFocus Na zdjęciu: Zieliński i Osimhen

Atalanta – Napoli: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Napoli pozostaje w walce o mistrzostwo, ale w niedzielę stanie przed wielkim wyzwaniem, czyli wyjazdem do Bergamo. Czy miejscowa Atalanta powstrzyma Partenopei? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Atalanta – Napoli, gdzie oglądać

Dla Atalanty bieżący sezon to z pewnością w jakiejś mierze rozczarowanie. La Dea mierzyła co najmniej w czołową czwórkę, ale ze stratą ośmiu punktów do Juventusu – nawet pomimo meczu w zanadrzu – należy tę ambicję zamrozić do kolejnej kampanii. Na osłodę zespołowi z Bergamo pozostaje Liga Europy, gdzie w ćwierćfinale zmierzy się z RB Lipsk.

Napoli za to wciąż pozostaje w walce o mistrzostwo. Świetna forma Victora Osimhena sprawiła, że Partenopei wyprzedzili Inter i oglądają już wyłącznie plecy Milanu. Starcie w Bergamo z pewnością będzie kluczowe. Jeżeli neapolitańczycy marzą o scudetto, muszą wygrywać tak trudne mecze w delegacji.

Atalanta – Napoli, transmisja na żywo w TV

Mecz 31. kolejki Serie A obejrzysz na kanale Eleven Sports 1.

Atalanta – Napoli, transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Serie A dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Atalanta – Napoli, transmisja online

Mecz w Bergamo obejrzysz również w internecie. Musisz jedynie wykupić odpowiedni abonament na stronie elevensports.pl.

Atalanta – Napoli, kursy bukmacherskie

Pomimo lepszej formy Napoli, bukmacherzy uważają, że to gospodarze mają większe szanse na końcowy triumf.

Atalanta SSC Napoli 2.45 3.45 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 kwietnia 2022 14:02 .

