Atalanta Bergamo – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (19.09.2024)

Atalanta – Arsenal, typy bukmacherskie

Liga Mistrzów od tego sezonu będzie również rozgrywana w czwartki. A tego dnia dojdzie niezwykle ciekawego starcia, w którym Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmie Arsenal. Będzie to mecz pomiędzy triumfatorem ubiegłej edycji Ligi Europy a wicemistrzem Anglii. Zarówno jedni jak i drudzy przystąpią do tego spotkania w dobrych nastrojach po niezwykle ważnych zwycięstwach w miniony weekend. Nadchodząca rywalizacja na Gewiss Stadium zapowiada się więc niezwykle interesująco. Ja uważam, że ostatecznie obaj bramkarze wrócą do domów bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Atalanta – Arsenal, ostatnie wyniki

Atalanta Bergamo nie może się pochwalić dobrą formą na początku sezonu. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego w dotychczas pięciu rozegranych spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (4:0 z Lecce i 3:2 z Fiorentiną), a także ponieśli trzy porażki (0:2 z Realem Madryt w meczu o Superpuchar Europy, 1:2 z Torino oraz 0:4 z Interem Mediolan).

Arsenal natomiast na dyspozycje nie może narzekać. “Kanonierzy” w pięciu ostatnich meczach odnieśli cztery zwycięstwa (2:0 z Olympique Lyon w meczu towarzyskim, 2:0 z Wolves, 2:0 z Aston Villą oraz 1:0 z Tottenhamem), a także zaliczyli jeden remis (1:1 z Brighton).

Atalanta – Arsenal, historia

Czwartkowe spotkanie Atalanty z Arsenalem będzie pierwszą w historii oficjalną rywalizacją między nimi. Do tej pory drużyny nie grały przeciwko sobie.

Atalanta – Arsenal, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem czwartkowej rywalizacji jest Arsenal. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Kanonierów”, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.85. W przypadku zwycięstwa Atalanty Bergamo sięga on nawet 4.05. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Atalanta – Arsenal, kto wygra?

Atalanta – Arsenal, przewidywane składy

W szeregach obu drużyn dojdzie do sporych braków. W drużynie Atalanty Bergamo nie zobaczymy Gianlukę Scamakkę oraz Giorgio Scalviniego. Ponadto pod znakiem zapytania stoi występ Bena Goodfreya, Ibrahima Sulemany i Rafaela Toloia. Arsenal natomiast w czwartkowy wieczór będzie musiał sobie radzić bez Mikela Merino, Martina Odegaarda, Kierana Tierneya, Takehiro Tomiyasu, Ołeksandra Zinczenko, a wciąż nie wiemy, co ze zdrowiem Riccardo Calafioriego, a także Bukayo Saki.

Atalanta – Arsenal, transmisja

Mecz pomiędzy Atalantą Bergamo a Arsenalem rozegrany zostanie w czwartek (19 września) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport oraz CANAL+ Family. Transmisja dostępna będzie także w usłudze CANAL+ online. Dostęp do transmisji wszystkich spotkań Ligi Mistrzów można uzyskać już w cenie 65 zł miesięcznie przy rocznej ofercie. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

