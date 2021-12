PressFocus Na zdjęciu: Lukaku i Azpilicueta

Aston Villa – Chelsea: transmisja na żywo w telewizji oraz online. Przed nami piłkarsko-świąteczna tradycja, czyli angielski Boxing Day. W jego ramach zmierzą się między innymi drużyny Aston Villi i Chelsea. Spotkanie to będzie dostępne w polskiej telewizji oraz internecie.

Aston Villa – Chelsea, gdzie oglądać

Niewiele brakowało, by w tym roku wspaniała tradycja rozgrywania spotkań Premier League w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia została przerwana. Koronawirus zbiera swoje żniwo i przez to wiele meczów odwołano. Na szczęście nie wszystkie. Jednym z pojedynków, które będziemy mogli śledzić podczas zajadania się świątecznymi przysmakami, jest starcie Aston Villi z Chelsea.

Rzecz jasna, faworytem do zwycięstwa są gracze The Blues. Trzeba jednak oddać, że Steven Gerrard polepszył grę zespołu z Birmingham. Na sześć ostatnich ligowych meczów, The Villans przegrali zaledwie dwa. I to z kim! Nie dali rady jedynie Manchesterowi City (1:2) i Liverpoolowi (0:1). Oba mecze były zacięte i przegrane nieznacznie. W starciach z mniej wymagającymi rywalami (Norwich, Leicester, Crystal Palace, Brighton), Aston Villa zbierała skalpy.

Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że gracze Gerrarda są w lepszej dyspozycji niż Chelsea. Na sześć ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach, londyńczycy wygrali bowiem jedynie dwukrotnie (z Brentfordem w Pucharze Ligi oraz w lidze z Leeds). Poza tym mieli ogromne problemy ze zwyciężaniem, dzieląc się punktami z Wolverhampton, Evertonem (w Premier League) czy Zenitem (w Lidze Mistrzów). Przegrali też z rewelacją pierwszej połowy sezonu, West Hamem. Thomas Tuchel odzyskał już jednak większość kontuzjowanych graczy. Nieobecny w nadchodzącym starciu będzie jedynie Ben Chilwell i The Blues z pewnością zrobią wszystko, by powrócić do normalnej dyspozycji.

Sprawdź nasze typy na mecz Aston Villa – Chelsea.

Aston Villa – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 19. kolejki Premier League dostępne będzie za pośrednictwem Canal +. Ten mecz transmitowany będzie na kanale Canal + Sport.

Aston Villa – Chelsea, transmisja online

Jeżeli wolisz oglądać mecze za pośrednictwem internetu, istnieje taka możliwość. Wystarczy, że wejdziesz na stronę Canalplus.com i wykupisz odpowiedni abonament sportowy.

Aston Villa – Chelsea, typy bukmacherskie

Aston Villa znajduje się w dobrej dyspozycji, ale argumenty piłkarskie znajdują się po stronie Chelsea. To właśnie The Blues są faworytami bukmacherów przed pierwszym gwizdkiem.

Aston Villa Chelsea 5.40 3.75 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26. grudnia 2021 10:37 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin