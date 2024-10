fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Aston Villa – Bologna, gdzie oglądać?

Aston Villa może pochwalić się świetnymi rezultatami na starcie fazy ligowej Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce zgodnie z planem ograła Young Boys, natomiast później sprawiła dużą niespodziankę, pokonując Bayern Monachium 1-0. Teraz podejmie przed własną publicznością Bolognę, która po dużych roszadach w trakcie letniego okienka nie radzi sobie już tak dobrze. W Lidze Mistrzów zgromadziła dotąd punkt.

Mecz Aston Villa – Bologna rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdź nasze typy.

Aston Villa – Bologna, transmisja TV

Mecz Aston Villi z Bologną będzie oczywiście transmitowany w tradycyjnej telewizji. Można go będzie znaleźć na kanale CANAL+ Extra 2. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi równo o godzinie 21:00.

Aston Villa – Bologna, transmisja online

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów można oglądać w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Transmisja meczu Aston Villa – Bologna zostanie odblokowany po wykupieniu abonamentu z pakietem Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W usłudze znajdą się również spotkania La Liga, Premier League czy PKO BP Ekstraklasy.

Aston Villa – Bologna, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Aston Villa. Kurs na jej wygraną wynosi najczęściej 1.58. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Bologny jest to nawet 5.60. Kurs na remis waha się z kolei między 4.15 a 4.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Gdzie oglądać mecz Aston Villa – Bologna? Spotkanie można oglądać w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Aston Villa – Bologna? Mecz odbędzie się we wtorek (22 października) o godzinie 21:00.

