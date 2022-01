AS Roma – Juventus gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (09.01.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Federico Bernardeschi

AS Roma – Juventus to bez wątpienia jeden z ciekawszych niedzielnych meczów w ramach 21. kolejki Serie A. Drużyna Jose Mourinho ma zamiar zmniejszyć stratę do ekipy z czołówki. Stara Dama liczy natomiast, że odniesienie jedenaste zwycięstwo w tej kampanii. Zapoznaj się z informacją, gdzie można zobaczyć szlagier ligi włoskiej AS Roma – Juventus w telewizji i w internecie.

Mecz AS Roma – Juventus dzisiaj, gdzie oglądać

AS Roma i Juventus marzą, aby zakończyć trwający sezon w pierwszej czwórce ligowej tabeli. Tym samym potyczka na Stadio Olimpico zapowiada się niezwykle ciekawie. Może mieć wpływ na końcowe rozstrzygnięcia w Serie A.

Stara Dama ma aktualnie trzy punkty przewagi nad rzymianami. Podopieczni Massimiliano Allegriego podejdą do potyczki z Romą po zremisowanym boju z SSC Napoli (1:1). Giallorossi z kolei ulegli w miniony czwartek Milanowi (1:3).

Mecz AS Roma – Juventus, transmisja TV

Mecz AS Roma – Juventus będzie do zobaczenia w telewizji. Transmisję ze starcia, które rozegrane zostanie na Stadio Olimpico, będzie można zobaczyć na Eleven Sports 1. Spotkanie zacznie się o 18:30. Rywalizację skomentują Mateusz Święcicki i Filip Kapica.

AS Roma – Juventus, transmisja online

Tradycyjnie mecz AS Roma – Juventus będzie dostępny w sieci. Transmisja ze starcia w internecie będzie dostępna na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, ale również z poziomu przeglądarki internetowej. Ponadto mecz można zobaczyć na stronie internetowej ElevenSports.pl.

AS Roma – Juventus, kursy bukmacherskie

Bukmaherzy mają kłopot ze wskazaniem zdecydowanego faworyta w tej potyczce. Według STS zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo Romy wynosi 3,35. Wariant z ewentualną wygraną teamu z Turynu został natomiast oszacowany na 2,15.