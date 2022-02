Arsenal – Wolverhampton: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (24.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kieran Tierney

Arsenal – Wolverhampton to jedyny czwartkowy mecz w Premier League. Spotkanie odbędzie się w ramach 20. kolejki ligi angielskiej. Faworytem w tym starciu są Kanonierzy. Aczkolwiek ekipa z Molineux Stadium liczy na pokrzyżowanie planów londyńczyków. Poniżej przekazujemy informacje, gdzie transmisja z meczu Arsenal – Wolverhampton będzie dostępna w telewizji i w internecie.

Mecz Arsenal – Wolverhampton, gdzie oglądać

Arsenal i Wolverhampton to sąsiedzi w ligowej tabeli. Londyński team plasuje się obecnie na szóstym miejscu z 42 punktami na koncie. Dwa oczka mniej ma drużyna Bruno Lage. Zadomowiła się na siódmej pozycji.

Kanonierzy podejdą do spotkania, będąc od trzech spotkań bez porażki. Ostatnio Arsenal pokonał Brentford (2:1), a 10 lutego stołeczna ekipa okazała się lepsza od Wolves (1:0). Team z Molineux Stadium może się natomiast pochwalić zwycięstwami nad Leicester City (2:1) i Tottenhamem (2:0)

Mecz Arsenal – Wolverhampton, transmisja TV

Konfrontacja Arsenal – Wolverhampton będzie dostępna w telewizji. Spotkanie z Emirates Stadium będzie można zobaczyć na Canal+ Sport 2. Mecz zacznie się o 20:45, a skomentują go Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Arsenal – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Zdaniem analityków bukmacherskich jest zdecydowany faworyt w starciu Arsenal – Wolverhampton. STS zakłady bukmacherskie oszacowały kurs na wygraną Arsenalu na 1,72. Wariant ze zwycięstwem Wolverhampton w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi natomiast 5,50.