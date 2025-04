Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Arsenal – Real Madryt, gdzie obejrzeć?

We wtorek na boiskach Ligi Mistrzów rozpocznie się rywalizacja o awans do półfinału tych rozgrywek. W jednym z najciekawszych spotkań Arsenal przed własną publicznością podejmował będzie Real Madryt. Na papierze faworytem do awansu wydają się być Królewscy, ale Kanonierzy w pierwszym meczu przed własną publicznością zrobią wszystko, aby uzyskać zaliczkę przed rewanżem. Niezwykle ciekawie zapowiadający się pojedynek na Emirates Stadium będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i drogą online.

Arsenal – Real Madryt, transmisja w TV

Ćwierćfinałowy mecz Arsenal – Real Madryt rozegrany zostanie we wtorek (8 kwietnia) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale CANAL+ Extra 1. Do skomentowania tego pojedynku wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Michał Żyro.

Arsenal – Real Madryt, transmisja online

Hit 1/4 finału Ligi Mistrzów można również obejrzeć za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie między innymi na platformie CANAL+ online, do której teraz dostęp możesz uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z oferty Fortuny, który po spełnieniu warunków rozdaje vouchery z dostępem do pakietu Super Sport. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.20.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 130. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Inna opcją jest wykupienie dostępu bezpośrednio na stronie platformy CANAL+ online. Miesięczny koszt dostępu do pakietu Super Sport, w ofercie na rok, wynosi obecnie 65 zł.

Arsenal – Real Madryt, sonda

Arsenal – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Arsenal we wtorkowy wieczór będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska, co ma również wpływ na notowania bukmacherów. Ich daniem to właśnie gospodarze są faworytem do odniesienia zwycięstwa.

Arsenal Real Madryt 2.20 3.50 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2025 10:39 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Arsenal – Real Madryt? Mecz będzie transmitowany na kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Real Madryt? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (8 kwietnia) o godzinie 21:00.

