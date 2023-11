IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Kai Havertz

Arsenal – Lens, gdzie oglądać

Arsenal znajduje się już tylko o krok od awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Kanonierzy uzbierali dziewięć punktów. Stracili je tylko raz – w pierwszym starciu z RC Lens (1:2). Ekipa Przemysława Frankowskiego dzięki temu triumfowi ma na koncie pięć oczek i też wciąż może marzyć o awansie. By to marzenie się jednak ziściło, wypadałoby powalczyć o dobry rezultat na Emirates Stadium.

Arsenal – Lens, transmisja na żywo w TV

Środowy mecz w ramach Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Arsenal – Lens, transmisja online

Arsenal – Lens, kursy bukmacherskie

Podopieczni Mikela Artety mają – według bukmacherów – znacznie większe szanse na zgarnięcie kompletu oczek.

Arsenal RC Lens Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2023 07:28 .

