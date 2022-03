PressFocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Arsenal – Leicester: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Będący w świetnej formie Kanonierzy w niedzielę podejmą u siebie Lisy, które mogą pochwalić się serią czterech kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Emirates Stadium Premier League Arsenal Leicester 1.60 4.75 6.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2022 11:56 .

Arsenal – Leicester, gdzie oglądać

Arsenal znajduje się w wybornej formie. Kanonierzy w Premier League przegrali ostatnio 1 stycznia, po wyrównanym starciu z wielkim Manchesterem City. Ostatnie cztery spotkania w lidze zakończyły się dla londyńczyków zwycięstwami. Ich dobra forma została doceniona – zajmują miejsce w czołowej czwórce i wydaje się, że pozostaną tam do końca sezonu.

Dobrą dyspozycją w ostatnim czasie może jednak pochwalić się i Leicester City. Lisy z pewnością nie rozgrywają wymarzonej kampanii, skoro plasują się w dolnej połowie tabeli. Mimo tego ich cztery ostatnie mecze (dwa w Lidze Konferencji i dwa na krajowym podwórku) zakończyły się ich zwycięstwami. Na Emirates o przedłużenie serii będzie jednak niezwykle ciężko.

Arsenal – Leicester, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w ramach 29. kolejki Premier League obejrzysz za pośrednictwem Canal+ Sport.

Arsenal – Leicester, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań angielskiej ekstraklasy. Dotyczy to również niedzielnego meczu w Londynie. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Arsenal – Leicester, transmisja online

Nadchodzący mecz pomiędzy Kanonierami a Lisami dostępny będzie również w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę canalplus.com i wykupisz odpowiedni, sportowy abonament.

Arsenal – Leicester, kursy bukmacherskie

Wyraźnymi faworytami nadchodzącego spotkania są walczący o miejsce w czołowej czwórce Kanonierzy.

