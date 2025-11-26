Arsenal – Bayern, gdzie oglądać?
W 5. kolejce Ligi Mistrzów UEFA trudno o spotkanie budzące więcej emocji, niż to zaplanowane na Emirates Stadium. To w Londynie zagrają dwie najlepsze zespoły w tej edycji rozgrywek. Arsenal podejmie Bayern Monachium z nadzieją, że pozostanie niepokonany na arenie międzynarodowej. Takie same oczekiwania mają zawodnicy z Bawarii, co tylko podsyca emocje przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Zobacz zapowiedź meczu Arsenal – Bayern Monachium
Arsenal – Bayern, transmisja w TV
Spotkanie Arsenal – Bayern obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na kanałach Canal+ Extra 1, TVP1 i TVP Sport. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Bartosz Gleń i Michał Gutka. W telewizji publicznej o odpowiedni komentarz zadbają Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Arsenal – Bayern, transmisja online
Środowy hit 5. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Arsenalu i Bayernu Monachium będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Arsenal – Bayern, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arsenalu
- Remis
- Wygrana Bayernu
0 Votes
Arsenal – Bayern, kursy bukmacherskie
Eksperci i bukmacherzy spodziewają się zaciętej rywalizacji w absolutnym hicie Ligi Mistrzów. Współczynniki nie odbiegają od siebie znacząco, i chociaż faworytem pozostaje Arsenal (2.20), to Bayern może pokrzyżować londyńczykom szyki. Kurs na wygraną przyjezdnych z Monachium to 3.25. Najmniej prawdopodobny jest remis, o czym świadczy współczynnik 3.55.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Starcie Arsenal – Bayern Monachium będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ Extra 1, TVP1 i TVP Sport a także w usłudze Canal+ Online, na stronie internetowej sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport.
Mecz odbędzie się już w środę (26 listopada) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.