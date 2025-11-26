PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Arsenal – Bayern, gdzie oglądać?

W 5. kolejce Ligi Mistrzów UEFA trudno o spotkanie budzące więcej emocji, niż to zaplanowane na Emirates Stadium. To w Londynie zagrają dwie najlepsze zespoły w tej edycji rozgrywek. Arsenal podejmie Bayern Monachium z nadzieją, że pozostanie niepokonany na arenie międzynarodowej. Takie same oczekiwania mają zawodnicy z Bawarii, co tylko podsyca emocje przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz zapowiedź meczu Arsenal – Bayern Monachium

Arsenal – Bayern, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Bayern obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na kanałach Canal+ Extra 1, TVP1 i TVP Sport. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Bartosz Gleń i Michał Gutka. W telewizji publicznej o odpowiedni komentarz zadbają Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Arsenal – Bayern, transmisja online

Środowy hit 5. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Arsenalu i Bayernu Monachium będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Arsenal – Bayern, kto wygra?

Arsenal – Bayern, kursy bukmacherskie

Eksperci i bukmacherzy spodziewają się zaciętej rywalizacji w absolutnym hicie Ligi Mistrzów. Współczynniki nie odbiegają od siebie znacząco, i chociaż faworytem pozostaje Arsenal (2.20), to Bayern może pokrzyżować londyńczykom szyki. Kurs na wygraną przyjezdnych z Monachium to 3.25. Najmniej prawdopodobny jest remis, o czym świadczy współczynnik 3.55.

Arsenal Bayern Monachium 2.25 3.50 3.35 Odds are subject to change. Last updated 26 listopada 2025 07:56

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Bayern Monachium? Starcie Arsenal – Bayern Monachium będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ Extra 1, TVP1 i TVP Sport a także w usłudze Canal+ Online, na stronie internetowej sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Bayern? Mecz odbędzie się już w środę (26 listopada) o godzinie 21:00.

