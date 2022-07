Arka – Zagłębie Sosnowiec: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (23.07.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka – Zagłębie Sosnowiec to bez wątpienia jeden z ciekawszych meczów drugiej kolejki Fortuna 1. Ligi. Faworytem w tym boju będzie jeden z głównych pretendentów do awansu w postaci zespołu Ryszarda Tarasiewicza. Niemniej podopieczni Artura Skowronka po wygranym boju w miniony poniedziałek pokazali, że nie będą chłopcami do bicia. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania Arka – Zagłębie Sosnowiec w telewizji i online.

1. liga Arka Gdynia Zagłębie Sosnowiec 1.80 3.90 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2022 11:44 .

Arka Gdynia – Zagłębie Sosnowiec, gdzie oglądać

Arka Gdynia ma za sobą sezon, po którym wszyscy w klubie byli bardzo rozczarowania. Ekipa Ryszarda Tarasiewicza nie ukrywała swoich ambicji związanych z chęcią awansu do Ekstraklasy. Nie udało się jednak Arkowcom nie tylko nie wygrać Fortuna 1. Ligi, ale też zajęcie drugiego miejsce było poza zasięgiem gdynian.

Arka znalazła się jednak w barażach o awans do elity. W konfrontacji z Chrobrym Głogów gdynianie przegrali 0:2, więc plany o grze w Ekstraklasie musiały zostać odroczone w czasie. Inaczej wyglądała sytuacja Zagłębia Sosnowiec, które zakończyło rozgrywki w poprzedniej kampanii tuż nad strefą spadkową.

Arka Gdynia – Zagłębie Sosnowiec, transmisja na żywo w TV

Bój na Stadionie Miejskim w Gdyni będzie transmitowany w polskiej telewizji. Mecz pokaże Polsat Sport Extra. Spotkanie zacznie się o 17:30.

Arka Gdynia – Zagłębie Sosnowiec, transmisja za darmo

Arka z Zagłębiem Sosnowiec w poprzedniej kampanii mierzyła się dwa razy i nie wspomina tych starć najlepiej. W roli gospodarza tylko zremisowała. Z kolei na Stadionie Ludowym szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili piłkarze Artura Skowronka. Mamy natomiast dobre wieści dla tych, którzy nie planują wybrać się na trybuny. Mecz będzie dostępny również online, a ciekawą promocję przygotował Bukmacher Fuksiarz. Dzięki atrakcyjnemu rozwiązaniu można skorzystać z darmowego dostępu do pakietu sportowego Polsat Box Go na 30 dni. W nim oprócz meczów Fortuna 1. ligi można oglądać także spotkania PKO Ekstraklasy, La Liga, czy Serie A. Aby móc skorzystać z pakietu wystarczy spełnić warunki, o których piszemy poniżej.

Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Arka Gdynia – Zagłębie Sosnowiec, transmisja online

W internecie mecz będzie dostępny tylko na platformie Polsat Box Go, który oferuje atrakcyjny pakiet sportowy, który może zadowolić przede wszystkim kibica piłkarskiego, bo w ofercie znajdują się między innymi: CANAL+ Sport, Eleven Sports, czy Polsat Sport Premium.

Arka Gdynia – Zagłębie Sosnowiec, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy nie mają wątpliwości, że faworytem tej potyczki są gospodarze. Kurs na wygraną Arki w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,75. Tymczasem wariant z wiktorią sosnowiczan ustalono na 4,70 w Fortuna zakłady bukmacherskie.

