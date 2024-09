PressFocus Na zdjęciu: Szymon Sobczak

Arka – Chrobry: gdzie oglądać?

Gospodarze podchodzą do meczu z Chrobrym Głogów w bardzo dobrych humorach. Kilka dni temu Arka Gdynia zapewniła sobie awans do następnej rundy Pucharu Polski. Co więcej, w rozgrywkach Betclic 1. Ligi ich forma również zasługuje na uznanie. W ostatnich trzech meczach odnieśli komplet zwycięstw. Przed przyjezdnymi bardzo trudne zadanie, żeby zatrzymać rozpędzonych rywali. Sprawdź typy na mecz Arka – Chrobry.

Arka – Chrobry: transmisja w TV

Brak transmisji w telewizji.

Arka – Chrobry: transmisja online

Wszystkie mecze Betclic 1. Ligi można oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Rywalizację na zapleczu Ekstraklasy kibice obejrzą również w usłudze Betclic TV. Dostęp do meczu można uzyskać zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Arka – Chrobry: kto wygra?

Arka – Chrobry: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu będzie Arka Gdynia. Bukmacherzy wierzą, że forma zespołu z Trójmiasta wystarczy, aby zdobyć komplet punktów. Zwycięstwo gospodarzy można postawić z kursem 1.37, zaś wygraną gości ze współczynnikiem 6.80.

Arka Gdynia Chrobry Głogów 1.34 4.80 7.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2024 09:13 .

Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia – Chrobry Głogów? Spotkanie będzie transmitowane w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Arka Gdynia – Chrobry Głogów? Mecz odbędzie się w niedzielę (29 września) o godzinie 12:00.

