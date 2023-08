Imago/Ricardo Larreina Na zdjęciu: Jude Bellingham

Almeria – Real Madryt, gdzie oglądać

Jedyne zwycięstwo Almerii nad Realem Madryt datowane jest na 2008 rok. Od ponad 15 lat Indalicos nie są w stanie pokonać Królewskich, choć nie byli przez dłuższy czas obecni w La Liga. W ubiegłym sezonie cudem udało się utrzymać. Obecna kampania również może być trudna. Los Blancos natomiast po zwycięstwie nad Athletikiem Bilbao chcieliby dopisać do swojego konta kolejne trzy punkty. Są murowanym faworytem bukmacherów.

Sprawdźcie też nasze typy na Almeria – Real Madryt.

Almeria – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Spotkanie wyjazdowe z Almerią Real Madryt rozegra w sobotę 19 sierpnia o godzinie 19:30. Obejrzycie je na antenie Eleven Sports 2. Mecz dostępny będzie również w usłudze STS TV. Dostęp do niej uzyskacie rejestrując się u bukmachera z naszym kodem promocyjnym STS GOAL.

Almeria – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Jak już wspomnieliśmy, mecz Almerii z Realem Madryt obejrzycie w usłudze STS TV. Dostęp do niej jest darmowy, o ile wcześniej spełnicie dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Almeria – Real Madryt zostanie odblokowany

Almeria – Real Madryt, transmisja online

Nie macie dostępu do kanału Eleven Sport, żeby obejrzeć najbliższy mecz Realu Madryt? Nic straconego. Obejrzycie go również w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Aktualnie posiadamy promocję, która pozwala zaoszczędzić aż 240 zł. Zakładając konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, miesięczny koszt wyniesie tylko 54 zł, zamiast 74 zł w standardowej ofercie.

Bonus 400 zł na zwycięstwo Realu

Rejestrując konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz otrzymać bonus o wartości 400 zł, jeżeli Real Madryt odniesienie w sobotę zwycięstwo w meczu z Almerią. Jak skorzystać z oferty? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjny GOAL wyrażając przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu o wartości co najmniej 50 zł Zagraj pierwszy kupon SOLO na którym znajdzie się zakład na zwycięstwo Realu Madryt w meczu z Almerią Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli Real Madryt odniesie zwycięstwo, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 400 zł

W regulaminie promocji znajdziesz warunki obrotu otrzymanym bonusem.

Almeria – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Mimo gry na wyjeździe Real Madryt jest murowanym faworytem bukmacherów w starciu z Almerią. Kurs na zwycięstwo Królewskich to jedynie 1.36. Wygrana Almerii wyceniana jest już na 8.20.

Almeria Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2023 12:51 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.