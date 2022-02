Al-Hilal – Chelsea: gdzie oglądać Klubowe Mistrzostwa Świata? Transmisja w TV oraz stream (09.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Callum Hudson-Odoi

Al-Hilal – Chelsea: transmisja w TV oraz stream online. W środę Chelsea rozpocznie rywalizację o pierwsze trofeum w tym roku. Podopieczni Thomasa Tuchela od półfinałowego pojedynku z Al-Hilal przystąpią do walki o Klubowe Mistrzostwo Świata. Niestety nie mamy dobrych informacji dla kibiców w Polsce chcących obejrzeć ten pojedynek.



Al-Hilal Klubowe Mistrzostwa Świata

09.02.2022 17:30 Mohammed Bin Zayed Stadium

Chelsea FC

Al-Hilal – Chelsea, gdzie oglądać

Chelsea jest zdecydowanym faworytem tego turnieju i nie powinna mieć problemów z wywalczeniem awansu do finału. Podopieczni Thomasa Tuchela na pewno nie mogą jednak lekceważyć swojego przeciwnika, który ma już za sobą jedno spotkanie w tym turnieju. W ćwierćfinałowym pojedynku wysoko 6:1 pokonał Al-Jazirę.

Menedżer The Blues raczej nie będzie eksperymentował i pośle do boju mocne zestawienie, choć możemy spodziewać się również pojawienia się w składzie niektórych zawodników, którzy w ostatnim czasie nie mieli okazji do regularnych występów w wyjściowej jedenastce. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Al-Hilal – Chelsea.

Al-Hilal – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Pora na gorsze wieści. Niestety środowego spotkania nie będziemy mogli obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Żadna ze stacji nie zdecydowała się w tym roku na zakup praw do transmisji pojedynków w ramach Klubowych Mistrzostw Świata.

Al-Hilal – Chelsea, transmisja online

Pojedynków Chelsea w ramach turnieju nie obejrzymy również za pośrednictwem internetu. Mecz nie będzie transmitowany na żadnej działającej w Polsce platformie streamingowej, transmisji z meczu nie udostępnia również żaden z legalnych bukmacherów.

Al-Hilal – Chelsea, kursy bukmacherskie

Chelsea jest zdaniem bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa i awansu do finału. Kursy na wygraną podopiecznych Thomasa Tuchela nie przekraczają aktualnie 1.30.

Al Hilal Remis Chelsea 12.0 6.50 1.23 10.1 6.00 1.25 12.0 6.50 1.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2022 09:14 .