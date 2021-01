29 meczów w tygodniu (18 – 21 stycznia). Plan transmisji w TV

Wóz do transmisji 4K/UHD HDR

W tym tygodniu odbędą się mecze zarówno pucharowe jak i ligowe. Polskie stacje telewizyjne transmitować będą spotkania Premier League, Bundesligi, 2. Bundesligi, Serie A, La Ligi, Ligue 1, Pucharu Włoch, Superpucharu Włoch i ligi szkockiej.

Poniedziałkowe mecze są z reguły dopełnieniem zaczętych weekendowych kolejek. Tak samo jest i tym razem, na samym początku tygodnia swoje spotkania rozegrają między innymi Milan czy Arsenal. Znacznie więcej transmisji oferowanych jest we wtorek, a w hicie tego dnia o 21:15 Leicester zmierzy się z Chelsea w ramach rozgrywek Premier League.

Piłkarscy kibice z niecierpliwością czekają na środę. O 21:00 Juventus zmierzy się w Superpucharze Włoch z Napoli. Mecz ten będzie dostępny dla szerszego grona telewidzów, gdyż będzie transmitowany na TVP Sport. W czwartek w Pucharze Włoch rywalizować będzie Lazio, a w Premier League swój mecz rozegra Liverpool.

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, poniedziałek 18 stycznia 2021

20:30 Hamburger SV – Osnabruck (Eleven Sports 2)

20:45 Cagliari – Milan (Eleven Sports 1, Eleven Sports 4)

21:00 Arsenal – Newcastle (Canal+ Sport)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, wtorek 19 stycznia 2021

18:30 Borussia M’gladbach – Werder Brema (Eleven Sports 1, Eleven Sports 4)

19:00 West Ham – West Brom (Canal+ Sport)

19:00 Cadiz – Levante (Canal+ Family)

19:00 Valladolid – Elche (Canal+ Now)

20:30 Hertha Berlin – Hoffenheim (Eleven Sports 1, Eleven Sports 4)

20:30 Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen (Canal+ Sport 2)

20:30 Mainz – Wolfsburg (Eleven Sports 2)

21:00 Southampton – Shrewsbury (Eleven Sports 3)

21:15 AS Roma – Spezia (TVP Sport)

21:15 Leicester – Chelsea (Canal+ Sport)

21:30 Alaves – Sevilla (Canal+ Family, Canal+ Now)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, środa 20 stycznia 2021

18:30 Schalke – Koeln (Eleven Sports 1)

19:00 Manchester City – Aston Villa (Canal+ Sport)

19:00 Getafe – Huesca (Eleven Sports 2, Eleven Sports 4)

20:30 Augsburg – Bayern Monachium (Eleven Sports 1)

20:30 RB Lipsk – Union Berlin (Canal+ Sport 2)

21:00 Marsylia – Lens (Eleven Sports 4)

21:00 Betis – Celta Vigo (Eleven Sports 2, nSport+, Canal+ Now)

21:00 Juventus – Napoli (TVP Sport)

21:15 Fulham – Manchester United (Canal+ Sport)

21:15 Livingston – Celtic (Polsat Sport News)

21:30 Villarreal – Granada (Eleven Sports 3)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, czwartek 21 stycznia 2021

19:00 Valencia – Osasuna (Canal+ Sport 2, nSport+)

21:00 Liverpool – Burnley (Canal+ Sport)

21:15 Lazio – Parma (TVP Sport)

21:30 Eibar – Atletico Madryt (Eleven Sports 1, Eleven Sports 4)